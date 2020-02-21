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ПОЛИТИКА

Макаревич о Зеленском: Я ему доверяю абсолютно, потому что он не ворюга, не врун и не жлоб

Российский музыкант Андрей Макаревич заявил, что знает о трудностях с командой у президента Украины Владимира Зеленского.

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Макаревич (на фото в центре) не допускает своего ухода в политику
Макаревич (на фото в центре) не допускает своего ухода в политику
Фото: Андрей Макаревич / Facebook

Российский певец и музыкант Андрей Макаревич заявил "Немецкой волне" в интервью, которое вышло 19 февраля, что доверяет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Он мне очень симпатичен. Я с ним знаком. Мы познакомились задолго до того, как появился фильм "Слуга народа". Мне нравится вся эта история. Это красиво. Я ему доверяю абсолютно, потому что он не ворюга, не врун и не жлоб. Я знаю, какие трудности его сопровождают. Это связано с его командой. Команду вот так по щелчку собрать невозможно. Но меня успокаивает то, что, как мне кажется, он сам знает об этих трудностях, и, наверное, лучше, чем я", – сказал он.

Музыкант пожелал украинскому президенту "всяческой удачи".

"А некоторым гражданам украинским пожелаю не психовать. Если уж вы выбрали парня с таким высоким кредитом доверия, так помогите ему, дайте ему возможность сделать то, что он обещал. Ведь в этом смысле электорат украинский и русский очень похожи: все хотят чуда по хлопочку в ближайшие семь дней. Не бывает так", – подчеркнул Макаревич.

Происходящее в Украине он считает прогрессом в плане демократии.

"Существует такой стереотип, что есть какие-то "специальные" люди, политики, профессионалы, вот они и должны заниматься политикой. А есть всякие артисты, врачи, художники, они должны заниматься своим делом и не лезть в политику. А откуда эти профессионалы взялись? Давайте посмотрим, кем они были, когда они были молодые. Нет такого места, где готовят профессиональных политиков. Потому что если система выстроена верно, наверху может быть любой образованный и порядочный человек", – заявил Макаревич.

О себе как о возможном политике он сказал: "Никогда в жизни, мне это глубоко не интересно".

Зеленский до избрания президентом был шоуменом, снимался в кино.

21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. Победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей. За его конкурента, пятого президента Петра Порошенко проголосовали 24,45%.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Теги: Украина, Андрей Макаревич, политика, Владимир Зеленский, музыкант
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