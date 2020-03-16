Конституционный суд России подтвердил законность обнуления сроков Путина

Конституционный суд РФ признал закон о поправке в конституцию соответствующим основному закону страны. Среди прочего закон содержит норму о так называемом обнулении президентских сроков Владимира Путина.

В выходные в нескольких городах России прошли акции протеста против обнуления президентских сроков Путина Фото: EPA

Конституционный суд России признал закон о поправке в конституцию соответствующим основному закону страны, сообщается на сайте суда.

Среди прочего этот закон содержит норму о так называемом обнулении президентских сроков Владимира Путина.

"Порядок вступления в силу ст. 1 закона Российской Федерации о поправке к конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует конституции Российской Федерации", – сказано в заключении суда.

Согласно выводу, президент РФ сможет вновь участвовать в выборах вне зависимости от числа сроков, в течение которых он занимал должность главы государства на момент вступления в силу изменений в конституцию.

В суде отметили, что решение о предельном числе сроков полномочий, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность главы государства, "всегда является, по существу, вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями". С одной стороны, констатируют судьи, конституционная характеристика демократического правового государства предполагает достаточно жесткие ограничения относительно количества сроков, но, с другой стороны, конституционный принцип народовластия подразумевает возможность граждан избрать на свободных выборах то лицо, которое они посчитают наиболее достойным.

"Наличие у лица статуса действующего главы государства отнюдь не предрешает победы на выборах, поскольку другие кандидаты могут ограничиваться обнародованием своих программ и критикой действующего главы государства, а последний объективно связан необходимостью предъявить результаты своей деятельности за прошедший период", – считают в Конституционном суде России.

Кроме того, по мнению судей, законодатели при принятии решений могут учитывать и конкретные исторические факторы, в том числе степень угроз для государства и общества, а также состояние политической и экономической систем.

Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы 20 января.

4 февраля он сказал, что поправки в конституцию вносятся не для продления его полномочий. Однако 10 марта по предложению депутата от "Единой России" Валентины Терешковой Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина.

11 марта поправки поддержали обе палаты российского парламента, а 14 марта закон подписал Путин, в тот же день Конституционный суд начал экстренное заседание для проверки поправок. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в деле не было сторон-участниц, которым нужно обеспечить гласность и состязательность, объяснила "Ведомостям" пресс-служба суда. Последний раз суд проводил экстренное заседание в марте 2014 года, когда изучал конституционность аннексии Крыма.

14–15 марта в нескольких городах России прошли акции протеста против обнуления президентских сроков Путина, в Москве задержали около 50 человек.

Некоторые российские ученые, писатели, юристы и журналисты выступили против внесения поправок в основной закон.

После решения Конституционного суда проект вынесут на всероссийское голосование, оно запланировано на 22 апреля.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.