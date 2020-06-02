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В Украине наименьшее за неделю число новых случаев коронавируса, за сутки умерло девять человек

Коронавирус в Украине подтвержден у 24 340 человек, из них 727 скончались, а 10 078 вылечились, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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С начала вспышки эпидемии в госпитализации в Украине нуждалось 7444 пациента с коронавирусом
С начала вспышки эпидемии в госпитализации в Украине нуждалось 7444 пациента с коронавирусом 
Фото: depositphotos.com

Количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось – за последние сутки он был подтвержден у 328 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 2 июня.

Накануне было зарегистрировано 340 новых случаев заражения, перед этим – 468. Меньше случаев фиксировали неделю назад: 26 мая был 321. В целом коронавирус в Украине выявили у 24 340 человек. 

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончалось девять человек, общее количество жертв увеличилось до 727. 

Вылечилось от инфекции 10 078 больных (+388 за сутки), 13 604 продолжают болеть.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 7444 пациента, в том числе 287 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 286 больных, включая одного ребенка.

Среди инфицированных в Украине – 4682 медика, 36 медицинских работников умерло. 

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны: 

  • Винницкая область – 1029;
  • Волынская область – 942;
  • Днепропетровская область – 943;
  • Донецкая область – 164;
  • Житомирская область – 776;
  • Закарпатская область – 1216;
  • Запорожская область – 450;
  • Ивано-Франковская область – 1442;
  • Киев – 3071;
  • Киевская область – 1623;
  • Кировоградская область – 516;
  • Луганская область – 47;
  • Львовская область – 1734;
  • Николаевская область – 294;
  • Одесская область – 896;
  • Полтавская область – 271;
  • Ровенская область – 1823;
  • Сумская область – 173;
  • Тернопольская область – 1180;
  • Харьковская область – 1105;
  • Херсонская область – 178;
  • Хмельницька область – 458;
  • Черкасская область – 411;
  • Черновецкая область – 3410;
  • Черниговская область – 188.

В Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 371 668 образцов, методом ИФА (на антитела) – 15 615. 

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1959340220857363

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,27 млн, из них более 2,69 млн вылечились, а 375,6 тыс. умерли.

Теги: СНБО, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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