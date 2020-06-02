В Украине наименьшее за неделю число новых случаев коронавируса, за сутки умерло девять человек

Коронавирус в Украине подтвержден у 24 340 человек, из них 727 скончались, а 10 078 вылечились, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

С начала вспышки эпидемии в госпитализации в Украине нуждалось 7444 пациента с коронавирусом Фото: depositphotos.com

Количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось – за последние сутки он был подтвержден у 328 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 2 июня.

Накануне было зарегистрировано 340 новых случаев заражения, перед этим – 468. Меньше случаев фиксировали неделю назад: 26 мая был 321. В целом коронавирус в Украине выявили у 24 340 человек.

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончалось девять человек, общее количество жертв увеличилось до 727.

Вылечилось от инфекции 10 078 больных (+388 за сутки), 13 604 продолжают болеть.

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 7444 пациента, в том числе 287 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 286 больных, включая одного ребенка.

Среди инфицированных в Украине – 4682 медика, 36 медицинских работников умерло.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1029;

Волынская область – 942;

Днепропетровская область – 943;

Донецкая область – 164;

Житомирская область – 776;

Закарпатская область – 1216;

Запорожская область – 450;

Ивано-Франковская область – 1442;

Киев – 3071;

Киевская область – 1623;

Кировоградская область – 516;

Луганская область – 47;

Львовская область – 1734;

Николаевская область – 294;

Одесская область – 896;

Полтавская область – 271;

Ровенская область – 1823;

Сумская область – 173;

Тернопольская область – 1180;

Харьковская область – 1105;

Херсонская область – 178;

Хмельницька область – 458;

Черкасская область – 411;

Черновецкая область – 3410;

Черниговская область – 188.

В Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 371 668 образцов, методом ИФА (на антитела) – 15 615.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,27 млн, из них более 2,69 млн вылечились, а 375,6 тыс. умерли.