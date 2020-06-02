В Украине наименьшее за неделю число новых случаев коронавируса, за сутки умерло девять человек

Количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшилось – за последние сутки он был подтвержден у 328 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 2 июня.
Накануне было зарегистрировано 340 новых случаев заражения, перед этим – 468. Меньше случаев фиксировали неделю назад: 26 мая был 321. В целом коронавирус в Украине выявили у 24 340 человек.
За последние сутки от коронавирусной инфекции скончалось девять человек, общее количество жертв увеличилось до 727.
Вылечилось от инфекции 10 078 больных (+388 за сутки), 13 604 продолжают болеть.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 7444 пациента, в том числе 287 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 286 больных, включая одного ребенка.
Среди инфицированных в Украине – 4682 медика, 36 медицинских работников умерло.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
В Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 371 668 образцов, методом ИФА (на антитела) – 15 615.
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,27 млн, из них более 2,69 млн вылечились, а 375,6 тыс. умерли.