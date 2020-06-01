Пять областей и Киев не готовы к третьему этапу смягчения карантина. Инфографика
По состоянию на 1 июня Волынская, Львовская, Ровенская, Черновицкая, Донецкая области и Киев не готовы к очередному, третьему, этапу смягчения карантина, свидетельствует опубликованная Кабинетом Министров в Facebook инфографика. В четырех западных областях и в столице показатели инцидентности (то есть количества новых случаев инфицирования коронавирусом за последнюю неделю на 100 тыс. населения, оно не должно превышать 12) не соответствуют определенным критерием, в Донецкой области более низкий, чем рекомендует Минздрав, охват тестированием. В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.
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