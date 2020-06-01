Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Почти 100 тыс. сотрудников частных предприятий получат компенсацию из-за простоя во время карантина

Больше всего обращений по поводу компенсации из-за простоя во время карантина в Госслужбу занятости подали предприниматели Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской и Запорожской областей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Предприниматели подали 12 763 пакета документов для получения пособия по частичной безработице
Предприниматели подали 12 763 пакета документов для получения пособия по частичной безработице
Фото: pixabay.com

Служба занятости Украины приняла 9204 положительных решения о предоставлении помощи для покрытия расходов на заработную плату, об этом сообщил Государственный центр занятости 1 июня.

По информации службы, помощь для покрытия расходов на заработную плату получат около 100 тыс. человек. Наибольшее количество обращений поступило от представителей малого и среднего бизнеса Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской и Запорожской областей.

По состоянию на 1 июня работодатели подали в центры занятости 12 763 пакета документов для получения пособия по частичной безработице на период карантина.

"Помощь по частичной безработице предоставляется работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которые остановили или сократили свою деятельность в связи с карантином. Такая помощь предусмотрена ст. 47-1 закона Украины "О занятости населения". Помощь устанавливается за каждый час, на который работнику сократили продолжительность рабочего времени, из расчета двух третей тарифной ставки или оклада, но не более 4723 грн в месяц", – напомнили в центре занятости.

Помощь предоставляется на срок приостановления (сокращения) деятельности компании, а также в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

На эту программу Кабинет Министров Украины  направил 4,7 млрд грн.

12 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции в Украине ввели карантин.  Из-за распространения COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Теги: Украина, помощь, карантин, Государственная служба занятости, компенсация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Лувр назвал дату открытия музея для посетителей
Лувр назвал дату открытия музея для посетителей
Пугачева снялась в первый день лета в плаще, берете и сапогах
Пугачева снялась в первый день лета в плаще, берете и сапогах
Дочь Добкина стала певицей ADMood и спела дебютный трек "Мур-мур"
Дочь Добкина стала певицей ADMood и спела дебютный трек "Мур-мур"
Разговор с родителями довел Тодоренко до слез
Разговор с родителями довел Тодоренко до слез
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS