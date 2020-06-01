Почти 100 тыс. сотрудников частных предприятий получат компенсацию из-за простоя во время карантина

Больше всего обращений по поводу компенсации из-за простоя во время карантина в Госслужбу занятости подали предприниматели Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской и Запорожской областей.

Служба занятости Украины приняла 9204 положительных решения о предоставлении помощи для покрытия расходов на заработную плату, об этом сообщил Государственный центр занятости 1 июня.

По информации службы, помощь для покрытия расходов на заработную плату получат около 100 тыс. человек. Наибольшее количество обращений поступило от представителей малого и среднего бизнеса Сумской, Харьковской, Ивано-Франковской, Черниговской и Запорожской областей.

По состоянию на 1 июня работодатели подали в центры занятости 12 763 пакета документов для получения пособия по частичной безработице на период карантина.

"Помощь по частичной безработице предоставляется работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, которые остановили или сократили свою деятельность в связи с карантином. Такая помощь предусмотрена ст. 47-1 закона Украины "О занятости населения". Помощь устанавливается за каждый час, на который работнику сократили продолжительность рабочего времени, из расчета двух третей тарифной ставки или оклада, но не более 4723 грн в месяц", – напомнили в центре занятости.

Помощь предоставляется на срок приостановления (сокращения) деятельности компании, а также в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

На эту программу Кабинет Министров Украины направил 4,7 млрд грн.

12 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции в Украине ввели карантин. Из-за распространения COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.