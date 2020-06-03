Украина выходит на путь стабилизации эпидемии коронавируса – глава Европейского бюро ВОЗ

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что риск нового пика заболеваемости коронавирусной инфекцией остается "очень высоким".

По словам Клюге, в Европе коронавирусом заразились более 2,2 млн человек Скриншот: WHO/Europe / Twitter

Некоторые страны Европейского региона, в том числе Украина, выходят на путь стабилизации эпидемии коронавируса. Об этом на брифинге 3 июня заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Трансляция его выступления велась в Twitter.

"На сегодняшний день [Европейский] регион ВОЗ насчитывает более 2,2 млн случаев COVID-19, умерло более 181 тыс. человек. Несмотря на то, что еженедельный [прирост] случаев уменьшился почти наполовину по сравнению с апрелем, риск [нового пика заболеваемости] остается очень высоким. В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. РФ и Украина выходят на этот путь", – отметил Клюге.

При этом в других странах "регистрируют небольшой подъем числа новых случаев в результате принятия отдельных мер в области здравоохранения", сказал представитель ВОЗ. В качестве примера он привел Азербайджан, где поменялась методика тестирования, в связи с чем фиксируется больше случаев заражения.

Смотрите прямую трансляцию: Директор ЕРБ ВОЗ @hans_kluge и специалисты по чрезвычайным ситуациям представят последние сведения о #COVID19 и ответят на вопросы журналистов. https://t.co/vyaH7N2L9C — WHO/Europe (@WHO_Europe) June 3, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 3 июня в мире коронавирусом заразились 6,4 млн человек, умерли 380,7 тыс., выздоровели около 2,74 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.