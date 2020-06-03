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Италия открывает границы для туристов из Европы

Италия разрешает прибытие без карантинных требований из стран Европейского союза, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

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Закрытие границ Италии было объявлено 9 марта
Закрытие границ Италии было объявлено 9 марта
Фото: EPA

Италия с 3 июня разрешила региональные и некоторые международные поездки и отменила 14-дневный период обязательного карантина. Об этом сообщает The Local.

В частности, Италия разрешает прибытие без карантинных требований из следующих стран: 26 членов Европейского союза, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Туристы, прибывающие из этих стран, не будут сталкиваться с какими-либо ограничениями при въезде в Италию, хотя в зависимости от правил своей страны они могут быть обязаны уходить на карантин по возвращении домой, отмечает издание.

Туристы могут столкнуться с ограничениями, если приедут из одной из вышеперечисленных стран, но менее чем за 14 дней побывали в какой-то из стран не из списка.

Несрочные поездки из-за пределов Европы по-прежнему запрещены, поскольку внешние границы ЕС закрыты как минимум до 15 июня, отмечает издание.

The Local напомнил, что закрытие границ Италии было объявлено 9 марта. На 3 июня в стране подтвердили 233 тыс. случаев COVID-19, 33,5 тыс. человек умерли, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Всего в мире заразились 6,4 млн человек, 380,9 тыс. умерли.

Теги: Италия, граница, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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