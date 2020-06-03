Кабмин Украины принял решение об ослаблении карантина с 5 июня

С 5 июня в Украине будет разрешена работа заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, и запустятся авиаперевозки.

С 5 июня в Украине возобновят внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – международное Фото: depositphotos.com

В Украине с 5 июня ослабят карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Такое решение было принято на заседании правительства 3 июня, сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

С 5 июня разрешена работа заведений общественного питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Также правительство разрешило лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции.

Кроме того, с 5 июня разрешено проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более одного человека на 5 м².

Шмыгаль также отметил, что разрешается проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

"Кроме того, возобновляется авиационное сообщение: с 5 июня – внутреннее авиасообщение, с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины", – отметил премьер.

Он добавил, что совершение перевозок пассажиров легковыми автомобилями разрешено в количестве до пяти человек, включая водителя (без учета детей в возрасте до 14 лет).

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.