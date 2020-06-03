Журналисты – важны. Эти слова стали своеобразным лозунгом нынешнего Дня журналиста. Ведь наша профессия оказалась в опасности во всем мире

Слово ко Дню журналиста.

Дорогие коллеги! Уважаемое журналистское сообщество!

Журналисты – важны. Эти простые, но такие емкие слова стали своеобразным лозунгом нынешнего Дня журналиста. Потому что сама наша профессия оказалась в опасности во всем мире.

Нам выпало встречать нынешний профессиональный праздник в особых условиях. Пандемия коронавируса, охватив планету, изменила привычный ритм жизни. И речь не столько об отсутствии возможности отметить профессиональный праздник так, как мы привыкли – в широком дружном кругу коллег и единомышленников, на профессиональных встречах, награждениях, фестивалях. Речь прежде всего – о грани выживания, на которую пандемия поставила немало редакционных коллективов.

Журналисты – важны. Потому что мы одними из первых, вместе с медиками, приняли на себя удар невиданного до сих пор вируса. Оставаясь верными своему профессиональному долгу и совести, рискуя здоровьем и самой жизнью, тысячи украинских медийщиков вышли на передовую информационного фронта. Вышли и остаются там, чтобы ежедневно обеспечивать общество оперативной и достоверной информацией, профессиональными комментариями, анализом и прогнозами.

К сожалению, в этой борьбе не обошлось без жертв. Мы склоняем головы в память о сотруднике Общественного из Ровно Николае Теремке, который умер вследствие осложнений, вызванных COVID-19. Известно об инфицировании коронавирусом журналистов в Киеве, Харькове, Луцке и Ивано-Франковской области. Мы желаем скорейшего выздоровления всем коллегам, которые, к сожалению, инфицировались коронавирусом, находясь в ежедневном водовороте людей и событий. Знайте, собратья: Национальный союз журналистов Украины – всегда с вами. Каждый журналист, который оказался в сложных условиях, может рассчитывать на солидарную поддержку профессионального сообщества.

Но не только жизни и здоровью журналистов и медийщиков грозит невиданная до сих пор эпидемия. Работа целого ряда редакций оказалась под угрозой остановки из-за экономических последствий эпидемии: невозможность розничного распространения изданий, падение рекламного рынка, невыполнение в полном объеме органами власти и местного самоуправления обязательств по поддержке разгосударствленных газет. В то время как правительства ведущих стран Европы и мира входят в послекарантинный период с государственными программами поддержки медиа-отрасли, как жизненно необходимой для демократического общества, в Украине необходимость поддержки СМИ фактически выпала из поля внимания властей. Вместо этого у нас только законопроекты, направленные на усиление государственного регулирования медиасферы, а не на помощь функционированию независимых СМИ. Вместо поддержки со стороны государства наша отрасль рискует получить мегарегулятора – Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, которому хотят предоставить полномочия влиять на деятельность каждого украинского СМИ. То есть кроме телерадиоканалов, регулировать газеты и онлайн-медиа.

Журналисты – важны. Именно поэтому Национальный союз журналистов Украины с первых дней эпидемии стал на защиту права украинских СМИ свободно работать, обеспечивая многообразие мнений и полноту информации, как предпосылку существования демократического общества. Мы провели масштабный опрос коллег по всей Украине, и на основе полученной информации разработали антикризисную программу НСЖУ. Она учитывает лучший европейский и мировой опыт и предусматривает реальные шаги для повышения жизнеспособности украинских СМИ в условиях пандемии. И с этой программой мы вышли на диалог с властью: голос украинских журналистов должен быть услышан!

Как член исполкома Европейской федерации журналистов, который представляет в этом органе весь регион Восточной Европы, как глава крупнейшей журналистской организации Украины – Национального союза журналистов Украины, насчитывающей более 19 тыс. членов, я вместе с командой и единомышленниками из других профессиональных объединений сейчас прилагаю все усилия, чтобы антикризисная программа НСЖУ легла в основу законов и правительственных решений. Мы ведем непростой диалог с парламентом и правительством, чтобы не допустить худшего сценария развития для украинской медиасферы, защитить и поддержать журналистов и медиаотрасль в целом. Верю: совместными усилиями нам это удастся.

Ведь журналисты – важны. Мы напоминаем об этом на всех уровнях ежедневно. Журналисты – важны. Именно под этим лозунгом встречаем в этом году профессиональный праздник. Журналисты – важны. Потому что их труд – залог существования демократического общества. И поэтому наша сплоченность, профессиональная солидарность, единство в отстаивании права на профессию сейчас актуальны как никогда.

Пусть нынешний День журналиста станет поводом для всех нас еще раз осознать и вслух заявить: журналисты – важны. Здоровья и сил вам, коллеги. Терпения и настойчивости. Только вместе мы выстоим и победим.

С Днем журналиста!

Источник: Sergiy Tomilenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора