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ПОЛИТИКА

Шмыгаль внес в Раду представление на назначение трех новых министров

На должность министра культуры и информационной политики премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко.

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Шмыгаль (на фото) предлагает уволить Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Шмыгаль (на фото) предлагает уволить Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня внес в Верховную Раду представление на назначение новых министров. Об этом говорится на сайте парламента.

На должность министра охраны окружающей среды и природных ресурсов он предлагает Романа Абрамовского (сейчас он замминистра энергетики и защиты окружающей среды), министра культуры и информационной политики – нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко.

Также Шмыгаль предлагает уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а на его место назначить генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

27 мая Кабинет Министров Украины разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства – Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Теги: Верховная Рада, Александр Ткаченко, Вадим Пристайко, Ольга Стефанишина, Денис Шмыгаль, Роман Абрамовский
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