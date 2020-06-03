Шмыгаль внес в Раду представление на назначение трех новых министров

На должность министра культуры и информационной политики премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко.

Шмыгаль (на фото) предлагает уволить Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 июня внес в Верховную Раду представление на назначение новых министров. Об этом говорится на сайте парламента.

На должность министра охраны окружающей среды и природных ресурсов он предлагает Романа Абрамовского (сейчас он замминистра энергетики и защиты окружающей среды), министра культуры и информационной политики – нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко.

Также Шмыгаль предлагает уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, а на его место назначить генерального директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.