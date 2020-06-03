Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

МВФ не включил в свою повестку дня на начало июня вопрос кредитной программы для Украины

В расписании тем для обсуждения на исполнительном совете Международного валютного фонда с 3-го по 10 июня указаны вопросы финансирования Монголии, Барбадоса, Сьерра-Леоне, Либерии, Папуа-Новой Гвинеи, Гватемалы и Руанды. Украины в списке нет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль говорил, что вопрос Украины в МВФ обсудят 5 июня
Шмыгаль говорил, что вопрос Украины в МВФ обсудят 5 июня
Фото: ЕРА

В расписании тем для обсуждения в начале июня исполнительным советом Международного валютного фонда (МВФ) вопрос кредитной линии для Украины отсутствует. Об этом свидетельствует информация на сайте Фонда.

В интервью Reuters, которое вышло 29 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что новую программу сотрудничества МВФ и Украины планируют утвердить 5 июня, после чего уже на следующий день Украина может получить первый транш в размере $1,9 млрд.

Согласно расписанию на сайте МВФ, Украина не упоминается в повестке дня ни на 3 июня, ни на 5 июня, ни на 10 июня – это ближайшие заседания исполнительного подразделения фонда.

В эти дни МВФ рассмотрит вопросы финансирования Монголии, Барбадоса, Сьерра-Леоне, Либерии, Папуа-Новой Гвинеи, Гватемалы и Руанды.

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. Ранее в Министерстве финансов прогнозировали, что первый транш Киеву выделят до конца мая. По данным "Українських новин", для получения последующих траншей Киев должен будет выполнить ряд условий по энергетическому, банковско-финансовому, фискальному, судебному и антивирусному направлениям. 

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд.

Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программе stand-by даже легче, "так как не требуют "титанических" усилий по продвижению структурных реформ".

В качестве предварительных условий для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Теги: Украина, МВФ, кредиты, финансирование, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Кайф!". Участница "Женского Квартала" снялась топлес
"Кайф!". Участница "Женского Квартала" снялась топлес
Цибульская продала мужу часть своего гардероба
Цибульская продала мужу часть своего гардероба
"Мы достаточно пошлые люди". Невеста Павлика рассказала, как он стирает ее носки и ругает за покупку одежды
"Мы достаточно пошлые люди". Невеста Павлика рассказала, как он стирает ее носки и ругает за покупку одежды
Беременная в третий раз певица Alyosha намекнула на двойню
Беременная в третий раз певица Alyosha намекнула на двойню
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS