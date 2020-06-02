"Борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена". Что Украина обещает МВФ в обмен на новый кредит. Документ

Первый транш $1,9 млрд – в субботу

В конце этой рабочей недели совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) должен утвердить новую программу кредитования Украины на общую сумму $5 млрд и сроком на 18 месяцев. Если это произойдет, уже на следующий день – в субботу, 6 июня, – будет выделен первый транш в размере $1,9 млрд. Об этом в комментарии агентству Reuters заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава Кабинета Министров добавил: эти кредиты необходимы, чтобы выдержать экономический шок, вызванный пандемией коронавируса. Шмыгаль уточнил, что по предварительной оценке, во втором квартале 2020 года валовый внутренний продукт Украины может упасть на 12%, а за весь год ожидается сокращение экономики на 5%.

По словам премьер-министра, второй транш МВФ на сумму $1,6 млрд ожидается с сентября, третий – в размере $1,5 млрд – в следующем году.

Долгие переговоры и переход от расширенной к короткой программе

Переговоры между Украиной и МВФ длились с прошлого года. В декабре 2019-го стороны договорились о программе расширенного финансирования сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе официальный Киев так и не получил. 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by.

В качестве предварительных условий для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским.

21 мая Украина и МВФ достигли соглашения по программе stand-by. 29 мая Зеленский и директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева провели телефонный разговор, в рамках которого, по сообщению Офиса президента, обсудили новую программу сотрудничества. Зеленский поблагодарил главу МВФ "за стабильное партнерство и конструктивный диалог". Георгиева по итогам разговора написала в Twitter, что поздравила президента Украины с завершением предварительного согласования программы сотрудничества.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Пять ключевых условий предоставления траншей

Официально меморандум о сотрудничестве Украины и МВФ пока не опубликован. По сообщению СМИ, для получения траншей Киев должен будет выполнить еще ряд условий – так называемых структурных маяков, которые можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса.

По энергетическому направлению Украина должна будет изменить устав НАК "Нафтогаз України" в соответствии с нормами Организации экономического сотрудничества и развития в части полномочий наблюдательного совета. Кроме того, необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа. По судебному направлению нужно будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия. По направлению фискальной политики необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе с 2021 года работать как единые юридические лица (сейчас каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо). По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц (для этого нужно будет внести изменения в ряд законов). По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит государственных средств, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

На днях "Українські новини" опубликовали подробности меморандума между Украиной и МВФ, а именно – фрагмент обязательств, которые взял на себя официальный Киев по энергетическому направлению для получения международного кредита. Информагентство со ссылкой на документ утверждает, что "Украина пообещала отказаться от продления спецобязательств по поставкам газа населению и ТКЭ [теплокомунэнерго] и предпринять ряд шагов, которые в перспективе приведут к повышению цен на газ и тарифов на коммунальные услуги".

Что еще содержится в обнародованном фрагменте документа – в материале интернет-издания "ГОРДОН".

Цена на газ и тарифы на отопление

На двух страницах, переведенных и опубликованных "Українськими новинами", содержатся часть якобы обязательств украинской стороны, касающихся реформ энергетического сектора, а именно:

1) Не продлевать публичные специальные обязательства (ПСО), возложенные на "Нафтогаз України" по обязательной продаже газа населению (при этом для обеспечения безопасности поставок газа бытовым потребителям будет создан механизм временного гарантирующего поставщика).

В Украине с 1 октября 2015 года отменили госрегулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). С этого времени "Нафтогаз" поставляет промышленным потребителям газ на рыночных условиях. Для населения и ТКЭ действует механизм ПСО, который перестанет функционировать с 1 июля 2020 года (для населения) и с 1 мая 2021 года (для ТКЭ). Перестанет функционировать в рамках взятых Украиной на себя обязательств по либерализации рынка поставок газа бытовым потребителям.

Механизм ПСО несколько раз претерпевал изменения. Последний раз спецобязательства менялись постановлением Кабмина от 24 января 2020 года, согласно которому основным индикатором при расчете цены на природный газ в рамках спецобязательств являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1-го по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Что означает непродление спецобязательств? Тарифы будут основываться на полностью рыночных ценах на газ, что, собственно, и указано в документе: "Мы будем обеспечивать определение оптовых цен прозрачным и эффективным рынком. Постановление о спецобязательствах будет действовать до мая 2021 года только для поставок газа коммунальным предприятиям, а тарифы будут основываться на полностью определенных рыночных ценах на газ".

По какому механизму будет определяться рыночная цена на газ, пока неизвестно. Сейчас правительство еще устанавливает граничную цену газа для населения (на сегодняшний день она составляет 4650 грн за тысячу кубометров без НДС и расходов на транспортировку), но согласно документу, этот "потолок" будет отменен.

"Мировые цены на газ в последние месяцы значительно снизились и ценовой "потолок" пока не актуален. Однако через несколько месяцев цена газа может вновь начать расти. Это подтверждают и в НАК "Нафтогаз". "Ожидаем, что летом цена будет сильно колебаться. Думаю, будет падение, но надо понять, что ближе к осени цена, с большой вероятностью, начнет расти", – заявил на днях глава НАК Андрей Коболев", – уточняется в материале "Українських новин".

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2) Разрешить переход на нового поставщика газа при наличии долга перед старым. При этом борьба с неплатежами за газ и коммунальные услуги будет усилена.

"Мы будем решать вопрос задолженности и платежной дисциплины бытовых потребителей, компаний централизованного теплоснабжения и облгазов, чтобы обеспечить преемственность газовых назначений и помочь развитию конкурентного рынка. Мы разработаем адекватные инструменты для компаний централизованного теплоснабжения, чтобы обеспечить сбор платежей от бытовых потребителей (в том числе посредством более высоких штрафов и упрощенного правого принуждения)", – говорится в документе.

В приведенном фрагменте украинская сторона напоминает МВФ, что Кабмин уже снял ограничение на тарифы на отопление бытовым потребителям (отменив постановление от 26 июня 2019 года) и обещает к концу сентября обеспечить заключение новых договоров на коммунальные услуги с пересмотром тарифов.

"Начиная с отопительного сезона 2020–2021 годов тарифы на отопление будут пересматриваться и устанавливаться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить адекватное отражение изменений в расходах на газ и негазовых расходах (включая капвложения) в тарифах на отопление. С этой целью до начала отопительного сезона 2020–2021 годов мы отменим постановление КМУ №1082 от 24 декабря 2019 года, которое допускает асимметричные изменения в счетах за отопление без необходимости учитывать тарифы на отопление при изменении цены на газ на входе", – указано в документе.

"Исходя из формулировки в документе, тарифы могут вырасти из-за учета в них капвложений компаний, предоставляющих услуги, и роста цены газа", – уточняют "Українські новини".

3) Внести изменения в устав "Нафтогазу України". Непосредственно в опубликованном документе этого пункта нет. Однако информагентство со ссылкой на свои источники утверждает, что изменения в устав национальной акционерной компании будут внесены.

В частности, говорится в статье, будет рассмотрен вопрос об отмене назначения Кабмином главы и членов правления компании, что предусмотрено пунктом 22 устава компании. Эти функции переходят к наблюдательному совету НАК. Также Кабмин может отказаться от права принимать решения, обязательные для выполнения набсоветом, и утверждать финансовый план компании.

"Кроме того, возможны еще некоторые изменения, которые расширят полномочия набсовета НАК по сравнению с теми, которые были до изменения устава правительством Владимира Гройсмана в 2019 году. По информации агентства, НАК будет стремиться изменить устав в соответствии с договоренностями с ЕБРР [Европейский банк реконструкции и развития] о введении корпоративного управления, которые должны были быть реализованы еще в 2017 году. Однако тогда правительство Гройсмана отказалось менять устав НАК, после чего независимые члены набсовета подали в отставку", – сказано в статье.