Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансирования". Зеленский и глава МВФ поговорили по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева провели телефонный разговор, во время которого обсудили новую программу сотрудничества и пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Георгиева сообщила Зеленскому, что МВФ "в ближайшее время" утвердит выделение Украине первого транша кредита
Георгиева сообщила Зеленскому, что МВФ "в ближайшее время" утвердит выделение Украине первого транша кредита
Фото: president.gov.ua

29 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщила пресс-служба Офиса президента. 

Собеседники обсудили новую программу сотрудничества и пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. 

В сообщении сказано, что Георгиева поприветствовала принятие закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности. По мнению главы МВФ, он защищает налогоплательщиков в Украине. Она также проинформировала, что совет директоров МВФ утвердит выделение Украине первого транша кредита в рамках программы stand-by "в ближайшее время".

"Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии", – сказано в сообщении. 

Зеленский поблагодарил главу МВФ "за стабильное партнерство и конструктивный диалог".

Он также сообщил, что количество заболевших COVID-19 в Украине "остается довольно высоким", но в то же время растет количество тех, кто выздоровел.

"Сейчас мы уже больше недели находимся на плато заболеваемости", – сказал глава государства.

Георгиева по итогам разговора написала в Twitter, что поздравила Зеленского с завершением предварительного согласования программы сотрудничества. 

"Мы обсудили влияние COVID-19 на украинцев и экономику, а также роль финансирования МВФ в это сложное время", – отметила она во втором твите.  

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд.

Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программе stand-by даже легче, "так как не требуют "титанических" усилий по продвижению структурных реформ".

В качестве предварительных условий для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.

МВФ и Украина достигли соглашения по программе stand-by 21 мая. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Фонд может утвердить новую кредитную программу для Украины 5 июня, а уже 6 июня Киев может получить первый транш в размере $1,9 млрд. Официально меморандум о сотрудничестве пока не опубликован. По данным "Українських новин", для получения последующих траншей Киев должен будет выполнить ряд условий по энергетическому, банковско-финансовому, фискальному, судебному и антивирусному направлениям. 

Теги: Петр Порошенко, МВФ, Кристалина Георгиева, Офис президента Украины, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS