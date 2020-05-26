Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное

Иванна Владкова-Голлар работает в МВФ 18 лет и специализируется на развивающихся экономиках Фото: gov.md

Украина и Международный валютный фонд вышли на финишную прямую в переговорах о новой программе финансирования. Остался последний шаг – утверждение программы советом директоров МВФ. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели – в конце мая или начале июня, после чего Украина получит первый транш кредита в размере $1,9 млрд по новой программе stand-by.

Переговоры длились с прошлого года, когда между Украиной и МВФ было достигнуто соглашение о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Но ни одного транша по этой программе официальный Киев так и не получил. 7 мая 2020 года стало известно, что Украина и Фонд решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев.

Соглашение по новой программе финансирования совпало с назначением новой главы миссии МВФ в Украине Иванной Владковой-Голлар. Кто она и какова ее роль в утверждении новой программы сотрудничества Фонда с Украиной – в материале интернет-издания "ГОРДОН".

Кто такая Иванна Владкова-Голлар

О назначении нового главы миссии стало известно в первой декаде мая, когда в редакции основных украинских СМИ пришло сообщение от постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана. "Владкова-Голлар имеет значительный опыт работы с развивающимися экономиками. Среди последних ее назначений – руководство миссиями в Молдове и Северной Македонии", – говорилось в сообщении.

После того, как стало известно о новом назначении, Telegram-канал "Женщина с косой" написал о якобы сложных взаимоотношениях президента Украины Владимира Зеленского с предыдущим главой миссии МВФ Роном ван Роденом.

"У экс-главы миссии МВФ в Украине были напряженные отношения с Зеленским. Ван Роден, кстати, выступил против отставки директора НАБУ Артема Сытника и публично пригрозил Зеленскому отменой сотрудничества с МВФ. Именно из-за этого его заменили на Владкову-Голлар. В кулуарах говорят, что конфликт мог выйти в публичную плоскость: Зеленский мог обвинить МВФ в попытках влиять и указывать украинской власти, как им руководить, и тогда для МВФ это было бы сильным имиджевым ударом", – утверждает паблик.

Иванна Владкова-Голлар – гражданка Болгарии. Согласно профилю в социальной сети для деловых контактов LinkedIn, Владкова-Голлар – кандидат экономических наук, окончила Lafayette College и Университет Джорджа Вашингтона в США в 1996-м и 2002-м соответственно.

Свою карьеру будущая глава миссии МВФ в Украине начинала интерном в вашингтонском представительстве одной из самых крупных и авторитетных аудиторско-консалтинговых компаний Ernst & Young (входит в так называемую "большую четверку" мировых аудиторских компаний).

После она преподавала в родном Университете Джорджа Вашингтона, а в конце 1990-х почти на три года стала научным сотрудником в исследовательской группе Всемирного банка. В соавторстве с другими авторами работала над научными статьями о банковском кредитовании малого бизнеса в Латинской Америке, о влиянии банковских кризисов на спрос на деньги и стабильность цен, о связи банковских кризисов и режима обменного курса и так далее.

18-летняя карьера в МВФ

В июне этого года исполнится ровно 18 лет, как Владкова-Голлар работает в Международном валютном фонде, куда пришла в 2002-м старшим экономистом. В этом статусе она проработала почти 10 лет, в том числе в Албании, Великобритании, на Сейшельских островах, в Коста-Рике, Гватемале, Мексике, Португалии.

Осенью 2012 года Владкова-Голлар возглавила миссию МВФ в Северной Македонии, а весной 2015-го – в Молдове. Последние почти три с половиной года она работала в центральном офисе МВФ в Вашингтоне.

Иванна Владкова-Голлар знает четыре языка: родной болгарский, английский, испанский и русский.

Собственно, это все, что удалось найти о новой главе миссии МВФ из открытых источников. Ни интервью, ни расширенных публичных выступлений за многолетнюю карьеру у Владковой-Голлар нет, а ее аккаунты в соцсетях – например, в Instagram и Facebook – переведены в режим "только для друзей".

Фото: gov.md

Из истории вопроса

По предварительным прогнозам, первый транш кредита в размере $1,9 млрд Украина может получить через несколько дней после финального утверждения программы советом директоров МВФ. Для получения следующих траншей официальный Киев должен будет выполнить ряд условий – так называемых структурных маяков. Детальный график предоставления оставшихся средств, размер траншей, а также условия пока официально еще не объявлены.

Как удалось выяснить "Українським новинам", пакет "структурных маяков", которые должна будет выполнить Украина, можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса.

По энергетическому направлению Украина должна будет изменить устав НАК "Нафтогаз України" в соответствии с нормами Организации экономического сотрудничества и развития в части полномочий наблюдательного совета. Кроме того, необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа. По судебному направлению нужно будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия. По направлению фискальной политики необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе с 2021 года работать как единые юридические лица (сейчас каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо). По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц (для этого нужно будет внести изменения в ряд законов). По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит государственных средств, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

Агентство со ссылкой на опрошенных экспертов отметило, что ни один из этих пунктов не выглядит проблемным для выполнения. "Условия абсолютно нормальные и никаких проблемных нет", – сказал один из собеседников журналистов.

До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд. Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов Украины отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программе stand-by даже легче, "так как не требуют "титанических" усилий по продвижению структурных реформ".

В качестве предварительных условий для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.