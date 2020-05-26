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Болгарка, знающая четыре языка. Что известно о новой главе миссии МВФ в Украине. Главное

Миссия МВФ в Украине вышла на финальную стадию в переговорах с официальным Киевом о новой программе финансирования. В ближайшие недели Украина должна получить первый транш кредита в размере $1,9 млрд по новой программе stand-by. Переговоры от Фонда вела новоназначенная глава миссии Иванна Владкова-Голлар, которую называют антикризисным менеджером и специалистом по развивающимся экономикам. Что о ней еще известно – в материале "ГОРДОН".

Иванна Владкова-Голлар работает в МВФ 18 лет и специализируется на развивающихся экономиках
Иванна Владкова-Голлар работает в МВФ 18 лет и специализируется на развивающихся экономиках
Фото: gov.md
Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист

Украина и Международный валютный фонд вышли на финишную прямую в переговорах о новой программе финансирования. Остался последний шаг – утверждение программы советом директоров МВФ. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели – в конце мая или начале июня, после чего Украина получит первый транш кредита в размере $1,9 млрд по новой программе stand-by.

Переговоры длились с прошлого года, когда между Украиной и МВФ было достигнуто соглашение о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Но ни одного транша по этой программе официальный Киев так и не получил. 7 мая 2020 года стало известно, что Украина и Фонд решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев.

Соглашение по новой программе финансирования совпало с назначением новой главы миссии МВФ в Украине Иванной Владковой-Голлар. Кто она и какова ее роль в утверждении новой программы сотрудничества Фонда с Украиной – в материале интернет-издания "ГОРДОН".

Кто такая Иванна Владкова-Голлар

О назначении нового главы миссии стало известно в первой декаде мая, когда в редакции основных украинских СМИ пришло сообщение от постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана. "Владкова-Голлар имеет значительный опыт работы с развивающимися экономиками. Среди последних ее назначений – руководство миссиями в Молдове и Северной Македонии", – говорилось в сообщении.

После того, как стало известно о новом назначении, Telegram-канал "Женщина с косой" написал о якобы сложных взаимоотношениях президента Украины Владимира Зеленского с предыдущим главой миссии МВФ Роном ван Роденом.

"У экс-главы миссии МВФ в Украине были напряженные отношения с Зеленским. Ван Роден, кстати, выступил против отставки директора НАБУ Артема Сытника и публично пригрозил Зеленскому отменой сотрудничества с МВФ. Именно из-за этого его заменили на Владкову-Голлар. В кулуарах говорят, что конфликт мог выйти в публичную плоскость: Зеленский мог обвинить МВФ в попытках влиять и указывать украинской власти, как им руководить, и тогда для МВФ это было бы сильным имиджевым ударом", – утверждает паблик.

Иванна Владкова-Голлар – гражданка Болгарии. Согласно профилю в социальной сети для деловых контактов LinkedIn, Владкова-Голлар – кандидат экономических наук, окончила Lafayette College и Университет Джорджа Вашингтона в США в 1996-м и 2002-м соответственно.

Свою карьеру будущая глава миссии МВФ в Украине начинала интерном в вашингтонском представительстве одной из самых крупных и авторитетных аудиторско-консалтинговых компаний Ernst & Young (входит в так называемую "большую четверку" мировых аудиторских компаний).

После она преподавала в родном Университете Джорджа Вашингтона, а в конце 1990-х почти на три года стала научным сотрудником в исследовательской группе Всемирного банка. В соавторстве с другими авторами работала над научными статьями о банковском кредитовании малого бизнеса в Латинской Америке, о влиянии банковских кризисов на спрос на деньги и стабильность цен, о связи банковских кризисов и режима обменного курса и так далее.

18-летняя карьера в МВФ

В июне этого года исполнится ровно 18 лет, как Владкова-Голлар работает в Международном валютном фонде, куда пришла в 2002-м старшим экономистом. В этом статусе она проработала почти 10 лет, в том числе в Албании, Великобритании, на Сейшельских островах, в Коста-Рике, Гватемале, Мексике, Португалии.

Осенью 2012 года Владкова-Голлар возглавила миссию МВФ в Северной Македонии, а весной 2015-го – в Молдове. Последние почти три с половиной года она работала в центральном офисе МВФ в Вашингтоне.

Иванна Владкова-Голлар знает четыре языка: родной болгарский, английский, испанский и русский.

Собственно, это все, что удалось найти о новой главе миссии МВФ из открытых источников. Ни интервью, ни расширенных публичных выступлений за многолетнюю карьеру у Владковой-Голлар нет, а ее аккаунты в соцсетях – например, в Instagram и Facebook – переведены в режим "только для друзей".


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Фото: gov.md

Из истории вопроса

По предварительным прогнозам, первый транш кредита в размере $1,9 млрд Украина может получить через несколько дней после финального утверждения программы советом директоров МВФ. Для получения следующих траншей официальный Киев должен будет выполнить ряд условий – так называемых структурных маяков. Детальный график предоставления оставшихся средств, размер траншей, а также условия пока официально еще не объявлены.

Как удалось выяснить "Українським новинам", пакет "структурных маяков", которые должна будет выполнить Украина, можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса.

  1. По энергетическому направлению Украина должна будет изменить устав НАК "Нафтогаз України" в соответствии с нормами Организации экономического сотрудничества и развития в части полномочий наблюдательного совета. Кроме того, необходимо будет в новых договорах на предоставление коммунальных услуг упростить процедуру смены поставщиков газа.

  2. По судебному направлению нужно будет изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.

  3. По направлению фискальной политики необходимо будет к осени разработать механизм, который бы позволил Государственной налоговой службе и Государственной таможенной службе с 2021 года работать как единые юридические лица (сейчас каждое территориальное управление налоговой и таможенной служб работает как отдельное юрлицо).

  4. По банковскому направлению к лету Нацбанку необходимо будет утвердить план работы с проблемными активами госбанков. Кроме того, нужно будет ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных лиц (для этого нужно будет внести изменения в ряд законов).

  5. По антивирусному направлению весной 2021 года нужно будет провести аудит государственных средств, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.

Агентство со ссылкой на опрошенных экспертов отметило, что ни один из этих пунктов не выглядит проблемным для выполнения. "Условия абсолютно нормальные и никаких проблемных нет", – сказал один из собеседников журналистов.

До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд. Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

В Министерстве финансов Украины отметили, что после изменения формата сотрудничества с EFF на stand-by сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, условия получения помощи по программе stand-by даже легче, "так как не требуют "титанических" усилий по продвижению структурных реформ".

В качестве предварительных условий для выделения Украине нового кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение "ПриватБанка" бизнесмену Игорю Коломойскому). Оба они уже приняты парламентом и подписаны президентом Владимиром Зеленским.

Теги: Украина, МВФ, кредиты, транш, финансирование, Иванна Владкова-Голлар
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