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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экономист Савченко о новой программе МВФ: Нам дадут первый транш, а дальше мы не выполним условия и финансирование прекратится

Украина в состоянии выполнить все требования Международного валютного фонда для получения финансовой поддержки, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

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Савченко: Нам дадут средства для покрытия долгов и посадят на крючок, чтобы мы до конца года проводили правильную политику
Савченко: Нам дадут средства для покрытия долгов и посадят на крючок, чтобы мы до конца года проводили правильную политику
Фото: Александр Савченко / Facebook
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Новая программа Международного валютного фонда (МВФ) потребует не столько фактического выполнения, сколько декларативного. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

"Как правило, любая программа МВФ включает много структурных маяков. Одни из них технические, другие – принципиальные. Есть общее мнение, что мы можем выполнить все выдвинутые требования. Данная программа предполагает доминирование технических требований над концептуальными (такими как борьба с коррупцией, приватизация земли и так далее), она меньше по объему финансирования, и поэтому требования менее жесткие", – сообщил собеседник.

По его словам, западные финансовые институции как минимум помогут Украине покрыть долги.

"Мне кажется, эта программа будет требовать не столько фактического ее выполнения, сколько декларативного. Будет достаточно, если мы покажем движение в правильном направлении. По моему мнению, от нас добьются декларирования такой политики, дадут первый транш, а дальше все пойдет по привычному сценарию: мы не выполним условия и финансирование прекратится. Но до этого мы получим от МВФ $1,9 млрд, помощь от ЕС и Мирового банка. Задача-минимум будет выполнена объединенным Западом: нам дадут достаточно средств для покрытия долгов и опять посадят на крючок, чтобы мы как минимум до конца года проводили правильную политику. Если нет, найдутся рычаги влияния на нас. Но на данный момент никаких экономических рычагов влияния на нас нет", – Савченко.

От отметил, что деньги МВФ понадобятся Украине для преодоления последствий экономического кризиса.

"Эти средства нам сейчас будут кстати, потому что ситуация усугубляется. Она будет ухудшаться примерно до сентября – октября 2020 года. Поступления в бюджет будут уменьшаться. Ошибочная точка зрения, что после выхода из карантина начнется улучшение статистики. По моим оценкам, откроется примерно 70–75% предприятий, которым запретили работать. Но из тех, кто откроется, 10–15% обанкротятся к осени. Вернуться на статистику марта мы сможем только где-то в конце следующего года. Но вы же помните, что за первый квартал статистика была плохая: падение ВВП было 1,5%, промышленность падала сильнее. И апрельское падение промышленности почти на 17% говорит о том, что наше падение ВВП будет больше 15% в результате пандемии", – резюмировал эксперт.

21 мая МВФ сообщил, что достиг с Украиной предварительного соглашения по новой программе сотрудничества stand-by на общую сумму $5 млрд сроком на 18 месяцев.

24 мая агентство "Українські новини" со ссылкой на собственные источники раскрыло подробности меморандума. Отмечается, что пакет "структурных маяков", которые должна выполнить Украина, можно разделить на пять блоков: энергетический, банковско-финансовый, фискальный, судебный и антивирусный, связанный с пандемией коронавируса.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев так и не получил, а 7 мая 2020 года представитель МВФ Джерри Райс объявил, что Фонд и Украина решили отказаться от старой программы и продолжить сотрудничество по короткой программе кредитования stand-by на $5 млрд, рассчитанной на 18 месяцев. До конца года, по данным Национального банка Украины, Киев может получить от Фонда до $3,5 млрд.

Председатель НБУ Яков Смолий рассказал, что все средства пойдут на покрытие дефицита государственного бюджета (в предыдущие годы деньги, полученные от МВФ, Украина в основном направляла на пополнение золотовалютных резервов).

Теги: Украина, МВФ, ВВП, промышленность, деньги, кредиты, экономист Александр Савченко, финансирование
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