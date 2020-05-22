Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба Офиса президента.
Закон предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.
Он призван внедрить международные стандарты налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементировать положения Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).
Кроме того, предусмотренные законом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.
Документ также совершенствует систему администрирования налогов и расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков. Теперь плательщик, который подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде.
Реализация положений закона также расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.
В первом чтении парламент поддержал законопроект 3 декабря 2019 года, а 16 января 2020 года Верховная Рада приняла закон во втором чтении и в целом.
С 1 января 2017 года Украина присоединилась к международной программе расширенного сотрудничества по вопросам имплементации плана действий BEPS, участие в которой сегодня принимают более 116 стран мира. Внедрение шагов плана действий BEPS является предпосылкой для либерализации валютного регулирования, соответствует обязательствам Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.