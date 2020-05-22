Степанов заявил, что в Украине на 20% снизился уровень вакцинации от кори

В Министерстве здравоохранения Украины готовят письма к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс вакцинации, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

В Украине снизился уровень вакцинации от кори, краснухи и паротита на 20% за первый квартал 2020 года. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации. И нас тревожит ситуация, сложившаяся в целом по стране и в целом по регионам. Мы видим снижение показателей семейной иммунизации в целом на 5%. А что касается ситуации по иммунизации от кори, краснухи и паротита, она критическая – снижение на 20%", – подчеркнул Степанов.

Он добавил, что Минздрав готовит письма к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс вакцинации.

Украина попала в пятерку стран с наибольшими показателями заболеваемости корью в 2018 году. Перед ней оказались только Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали, сообщали во Всемирной организации здравоохранения.

14 августа 2019 года тогдашняя исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что непривитые дети не должны быть допущены в школы.

В январе 2020 года экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что вопрос допуска в школу невакцинированных детей будет ответственностью руководителя учебного заведения.