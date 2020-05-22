Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Степанов заявил, что в Украине на 20% снизился уровень вакцинации от кори

В Министерстве здравоохранения Украины готовят письма к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс вакцинации, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Степанов назвал ситуацию с вакцинацией критической
Степанов назвал ситуацию с вакцинацией критической
Фото: depositphotos.com

В Украине снизился уровень вакцинации от кори, краснухи и паротита на 20% за первый квартал 2020 года. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации. И нас тревожит ситуация, сложившаяся в целом по стране и в целом по регионам. Мы видим снижение показателей семейной иммунизации в целом на 5%. А что касается ситуации по иммунизации от кори, краснухи и паротита, она  критическая – снижение на 20%", – подчеркнул Степанов.

Он добавил, что Минздрав готовит письма к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс вакцинации.

Украина попала в пятерку стран с наибольшими показателями заболеваемости корью в 2018 году. Перед ней оказались только Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали, сообщали во Всемирной организации здравоохранения.

14 августа 2019 года тогдашняя исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что непривитые дети не должны быть допущены в школы.

В январе 2020 года экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что вопрос допуска в школу невакцинированных детей будет ответственностью руководителя учебного заведения.

Теги: Украина, вакцинация, дети, корь, Максим Степанов, вакцина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Fragile Tension. Вышел клип Depeche Mode с голограммами музыкантов. Видео
  Fragile Tension. Вышел клип Depeche Mode с голограммами музыкантов. Видео
"Няшечки!". Жена героя шоу "Холостяк 9" Добрынина показала фото дня росписи
"Няшечки!". Жена героя шоу "Холостяк 9" Добрынина показала фото дня росписи
"Ангел". Белла Хадид выставила полуголую грудь под солнце
"Ангел". Белла Хадид выставила полуголую грудь под солнце
"Брат стыдился меня". Жена Осборна рассказала о конфликте с братом из-за ее лишнего веса
"Брат стыдился меня". Жена Осборна рассказала о конфликте с братом из-за ее лишнего веса
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS