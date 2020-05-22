Экс-посол США Хербст о записи разговоров Байдена и Порошенко: Кто-то работал над пленками

Бывший посол Украины в США Джон Хербст высказал мнение, что обнародование записей разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом выгодно России, при этом скандала в переговорах политиков дипломат не увидел.

Хербст: Это не было только позицией США, это была позиция МВФ, Франции, Великобритании, Германии, ЕС Фото: ЕРА

Бывший посол Украины в США Джон Хербст в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" вечером 21 мая высказал мнение, что ситуация с обнародованием аудиоматериалов, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джо Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко, выгодна России.

"Вы говорите о большом скандале. Я в общем не понимаю, почему скандал. Все знали до этих пленок, все поняли, что Байден сказал Порошенко по поводу прокурора и по поводу американской и международной помощи. И это было не только позицией США, это была позиция МВФ, Франции, Великобритании, Германии, ЕС. И то же сейчас многие эксперты говорят, что кто-то работал над пленками, поэтому они не дают точного понимания того, что произошло. Поэтому скандала я просто не вижу, это старые новости. Это в общем не новости, это старая история", – отметил Хербст.

Он подчеркнул, что в США знают, почему снова всплыла эта история.

"Кто-то работал над этими пленками. И мы знаем, в чью угоду. Одной громадной державы и одного громадного бизнесмена", – сказал дипломат.

Народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и Байдена 19 мая. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов". По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые говорили, что Порошенко якобы лично записывал беседы.

Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и Штатами.

Конфликт между Байденом и Шокиным продолжается с 2016 года. Так, Байден признался, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.