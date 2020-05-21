Записи разговоров с "голосами Порошенко и Байдена" дают надежду на непредвзятое расследование производств по Байдену – адвокат Шокина

Резонанс вокруг записей с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена может поспособствовать расследованию дел против Байдена и восстановлению законных прав экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, считает его адвокат Александр Телешецкий.

Обнародование записей разговоров с голосами, похожими на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена дает надежду на беспристрастное расследование производств в отношении Байдена по заявлениям экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина и восстановление его законных прав. Об этом заявил адвокат экс-генпрокурора Александр Телешецкий пишет в Facebook адвокатское объединение "Лещенко, Дорошенко и партнеры". На своей странице в соцсети юрист опубликовал копию обращения Шокина к президенту Украины.

"Позавчера народный депутат Андрей Деркач обнародовал записи разговоров, на которых "голоса Порошенко и Байдена" обсуждают дела, которые расследовались в Генпрокуратуре во времена Виктора Шокина. Я напомню, что уголовные производства по его заявлению всячески тормозятся ГБР и ОГПУ, несмотря даже на решения судов. Резонанс, который получили записи (даже президент Владимир Зеленский вспомнил их на своей пресс-конференции вчера), дает надежду на непредвзятое расследование производств в отношении бывшего вице-президента США Байдена в дальнейшем и возобновление законных прав Шокина в них", – сказано в сообщении.

Он подчеркнул, что Шокин еще раньше обращался к президенту.

"Виктор Шокин считает, что длительное ненадлежащее расследование уголовных производств по его заявлениям имеет признаки целенаправленного, согласованного, умышленного поведения отдельных работников правоохранительных органов государства, грубо нарушает его законные права и интересы и наносит ущерб международному авторитету Украины. В обращении к президенту Шокин просит Зеленского, как гаранта Конституции, лично безотлагательно разобраться с фактами беззакония и невыполнения судебных решений относительно него, обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности и принять меры по восстановлению его законных прав", – сообщил Телешецкий.

Народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи разговоров Порошенко и Байдена 19 мая. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов". По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые говорили, что Порошенко якобы лично записывал беседы.

12 мая на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" адвокат Шокина Александр Телешецкий отметил, что Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора не выполнили ряд судебных решений по регистрации и расследованию преступлений, о которых заявлял Шокин, – по факту противоправных действий относительно Шокина со стороны Байдена. Адвокат рассказал, что в течение более трех месяцев после обращения Шокина в правоохранительные органы о совершении в отношении него преступных действий не было проведено никаких следственных действий.

Телешецкий отметил, что есть все основания для предоставления Шокину охраны в связи с обнародованной им информацией о давлении Байдена.

"Жизни Шокина может угрожать опасность, Украинское государство должно инициировать через правоохранительные органы обеспечение его охраны... Считаем, что на сегодня есть достаточно оснований для этого", – сказал адвокат.

Офис генерального прокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту публикации аудиозаписей. Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Шокин утверждает, что Байден пытался "свернуть" расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с украинской компанией Burisma. Он также подозревает бывшего вице-президента США в причастности к покушению на него: в сентябре 2019 года Шокина госпитализировали после двух остановок сердца; его диагноз – "отравление ртутью", говорил врач венской клиники Rudolfinerhaus Николай Корпан.

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США в размере $1 млрд он требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. "И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

27 февраля адвокат Шокина Александр Телешецкий сообщил, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о возможном давлении на Шокина со стороны Байдена.