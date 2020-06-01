Спор с инвесторами в "зеленую" энергетику вышел на уровень МВФ – СМИ

Ретроспективный односторонний пересмотр "зеленых" тарифов правительствами других стран привел к обращению инвесторов в международные арбитражи, в которых они "почти без исключений" побеждали, заявили представители иностранных инвесторов в письме к главе Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, пишет "Интерфакс-Украина".

Обсуждение договоренностей иностранных инвесторов и государства Украина относительно снижения "зеленых" тарифов и дальнейшей перспективы сектора "зеленой" энергетики вышел на уровень Международного валютного фонда (МВФ). Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом стало известно из письма иностранных инвесторов главе Фонда Кристалине Георгиевой. Они просят ее поспособствовать в переговорах с Кабинетом Министров Украины.

"К сожалению, мы обеспокоены тем, что правительство может быть на грани выхода за пределы решений, предложенных в процессе медиации, и может стремиться ввести карательные, ретроспективные, односторонние изменения к договорам с отраслью ВИЭ… Мы хотели проинформировать вас о данной ситуации, надеясь, что вы сможете поднять этот вопрос непосредственно с высшим украинским руководством", – написали представители 20 иностранных компаний.

Среди подписантов – Notus (Германия) United Green (Британия) LongWing Energy (Люксембург), Emsolt (Турция), NBT, Scatec Solar (обе – Норвегия), Rengy Solar (Нидерланды), TIU Canada (Канада), VR Capital (США), Vindkraft (Швеция), Total Eren (Франция).

"Мы остаемся готовыми к компромиссу и надеемся, что правительство возобновит переговоры в рамках медиации секретариата Энергосообщества, чтобы мы могли достичь взаимоприемлемого решения, позволяющего сделать ВИЭ историей успеха, а не поражения", – говорится в письме.

Ретроспективный односторонний пересмотр "зеленых" тарифов правительствами других стран привел к обращению инвесторов в международные арбитражи, в которых они "почти без исключений" побеждали, подчеркивают авторы.

"Уже сейчас к каждому из нас обращаются юридические компании, которые хотят представлять нас против правительства", – заявили представители отрасли.

Возможную "лавину арбитражных дел" они считают заведомо проигрышной для обеих сторон.

"Это станет красным флажком для прямых инвестиций не только в отрасли ВИЭ, но и в нескольких секторах, в том числе в государственно-частном партнерстве, которое зависит от государства как партнера. Уменьшение потока прямых иностранных инвестиций и рост стоимости финансирования приведет к ослаблению макроэкономической позиции Украины и усложнит достижение ей целей, в частности в рамках программы МВФ", – сказано в документе.

В последние несколько лет инвесторы мобилизовали в сектор ВИЭ свыше $2 млрд прямых иностранных инвестиций, такой же объем планируется привлечь на протяжении следующих двух-трех лет под разрабатываемые проекты, подчеркнули подписанты.

15 мая в Кабинете Министров Украины проходила встреча председателя правительства Дениса Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран. По информации СМИ, после этой встречи Шмыгаль представил президенту Украины Владимиру Зеленскому наработанные предложения по существенному снижению "зеленых" тарифов (для СЭС -15%, для ВЭС -7,5%), а также ряд других финансовых ограничений в работе "зеленых" электростанций в Украине.

26 мая Шмыгаль провел еще одну встречу с инвесторами и производителями электроэнергии из возобновляемых источников, на которой было продолжено обсуждение меморандума между украинской властью и производителями энергии из возобновляемых источников по реструктуризации "зеленых" тарифов.

29 мая он сообщил, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению вопроса "зеленого" тарифа.

Иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ, писал "Обозреватель".

Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование "зеленых" проектов в Украине до момента подписания меморандума между иностранными инвесторами и государством, сообщил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен.