ЕБРР остановил финансирование зеленых проектов в Украине до подписания меморандума с государством – шведский инвестор

Весь сектор "зеленой" энергетики рассчитывает найти компромисс с государством, чтобы дать возможность развивать проекты и не обращаться для решения проблем отрасли в арбитражи, заявил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен.

Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума между иностранными инвесторами и государством. Об этом в интервью изданию "Лига.Бизнес" сообщил владелец компании "Виндркрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен.

"В Украине более 1200 инвесторов в возобновляемую энергетику, без учета домашних СЭС. Это и ЕБРР, OPIC, украинские и европейские банки, фонды по страхованию рисков и многие другие инвесторы. С ними государству и нужно найти компромисс", – сказал Стурен.

Он подчеркнул, что банки, как правило, неохотно выдают кредиты под строительство проектов альтернативной энергетики, когда в отрасли нет четких правил игры и гарантий от государства.

"Затягивание переговорного процесса парализовало строящиеся и будущие проекты возобновляемой энергетике, вдобавок накапливаются долги. Могу сказать точно: за последние полгода никто не начал строить новые проекты. У меня есть коллега по ветроэнергетике, он в июле подписал с ЕБРР первый финансовый документ. Тогда как раз только начали говорить, что нужно снижать тариф. И ЕБРР остановил финансирование", – заявил инвестор.

По его словам, сейчас также есть проблема оплаты произведенной "зеленой" энергии из-за чего этот сектор по сути парализован. В частности, долг перед "Винд Крафт" составляет 700 млн грн и деньги не платят уже три месяца.

"Важно понимать: эти деньги не идут в карман акционерам. Я думаю, что дивиденды от этих проектов пойдут не раньше, чем через четыре года. А пока это деньги наших поставщиков, подрядчиков и украинских госбанков, которые нас финансировали. Плюс налоги", – уточнил бизнесмен.

Он подчеркнул, что весь сектор рассчитывает найти компромисс с государством, чтобы дать возможность развивать "зеленую" энергетику и не обращаться для решения проблем отрасли в арбитражи.

Врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщала, что Минэкоэнерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, а министерство наработает для обсуждения с ними проект меморандума, в котором будут прописаны условия реструктуризации, просмотра "зеленого" тарифа, строительства станций и другие условия для сектора ВИЭ.

15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча председателя правительства Дениса Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

По информации СМИ, Шмыгаль представил президенту Украины Владимиру Зеленскому наработанные предложения по существенному снижению "зеленых" тарифов (для СЭС -15%, для ВЭС -7,5%), а также ряд других финансовых ограничений в работе зеленых электростанций в Украине.

По мнению главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка, Украине нужно найти компромисс с иностранными инвесторами в зеленую энергетику относительно снижения зеленых тарифов, и таким образом избежать арбитражных разбирательств.