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Украина может опуститься на 97 место в рейтинге привлекательности инвестиций в возобновляемые источники энергии – СМИ

Изменение государственной политики в отношении "зеленой" энергетики может испортить сформировавшийся инвестиционный климат и отбросить Украину в конец рейтинга, пишут авторы совместного с Украинской ассоциацией возобновляемой энергетики спецпроекта портала Kosatka.Media.

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Украина занимает восьмое место в рейтинге привлекательности инвестиций в возобновляемую энергетику среди развивающихся стран в рейтинге Bloomberg
Украина занимает восьмое место в рейтинге привлекательности инвестиций в возобновляемую энергетику среди развивающихся стран в рейтинге Bloomberg
Фото: depositphotos.com

Принятие предложений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, об изменении регуляторной базы о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) может отбросить Украину в конец рейтинга привлекательности инвестиций в возобновляемую энергетику.

Об этом говорится в совместном с Украинской ассоциацией возобновляемой энергетики спецпроекте портала Kosatka.Media, в котором проанализированы последствия различных вариантов пересмотра "зеленых" тарифов для энергетического рынка Украины и инвестиционной привлекательности страны.

Благодаря государственной поддержке ВИЭ и другим факторам Украина занимает восьмое место в рейтинге привлекательности инвестиций в возобновляемую энергетику среди развивающихся стран, составленном Bloomberg NEF, пишут авторы исследования.

Однако изменение государственной политики в отношении ВИЭ может испортить сформировавшийся инвестиционный климат и отбросить Украину в конец рейтинга.

Вариант, предложенный НКРЭКУ, предусматривает сокращение “зеленых” тарифов на 30% для солнечных станций и на 15% для ветровых. Однако куда больший ущерб отрасли нанесут безоплатные ограничения выработки и запрет строительства новых станций ВИЭ, считают исследователи. Подобное решение, по их оценкам, перенесет страну на 97-ю строчку рейтинга.

“Украина не может отказываться от взятых на себя обязательств без наступления последствий такого решения. Столь радикальное и одностороннее изменение условий работы рынка ВИЭ перечеркнет все усилия в части привлечения иностранных инвестиций и поставит Украину в список стран, в которых не стоит вести бизнес”, – отмечается в материале.

Помимо репутационного ущерба государство столкнется с многочисленными исками в международных арбитражах с требованиями о возмещении ущерба. Сумма выплат по ним может превысить 100 млрд грн.

"На данном этапе урегулирование ситуации возможно исключительно при условии, если инвесторы добровольно согласятся на изменение условий сотрудничества с Украиной и на данном этапе мы не видим легальных инструментов принуждения к подобному изменению условий", – отмечает партнер и сооснователь юридической компании Arzinger Тимур Бондарев.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции призывали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.

Теги: Украина, инвестиции, энергетика, НКРЭКУ, зеленая энергетика, зеленый тариф
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