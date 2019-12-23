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Директор Voltage Group о "зеленой" энергетике: Самый большой риск и самый большой удар – это ретроспективное снижение тарифов

Украине нужно договариваться с новыми инвесторами в сферу возобновляемой энергетики, так как тепловая генерация и блоки АЭС уже дорабатывает свой ресурс, заявил директор Voltage Group Дмитрий Нечипоренко.

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Компромиссное решение по "зеленому" тарифу должно быть принято как можно быстрее, чтобы не остановить развитие отрасли, убежден Нечипоренко
Компромиссное решение по "зеленому" тарифу должно быть принято как можно быстрее, чтобы не остановить развитие отрасли, убежден Нечипоренко
Фото: pixabay.com

Украинские ТЭС и многие атомные блоки вырабатывают свой ресурс, поэтому власти нужен компромисс с инвесторами в отрасль возобновляемой энергетики по поводу "зеленого" тарифа, заявил в комментарии "Обозревателю" директор Voltage Group Дмитрий Нечипоренко.

"Тепловая генерация у нас дорабатывает свой ресурс. Многие атомные блоки также дорабатывают свой ресурс. Я не готов вам назвать сейчас конкретные даты, но это буквально пять лет, и у нас должно быть выведено из эксплуатации огромное количество генерирующих мощностей традиционной энергетики, – сказал он. – На сегодняшний день самый большой риск и самый большой удар – это ретроспективное снижение тарифов. Договариваться с новыми инвесторами нужно. Но ретроспективно снизить и уничтожить инвестиционный климат – я думаю, это просто неправильно".

Компромиссное решение по "зеленому" тарифу должно быть принято как можно быстрее, чтобы не остановить развитие отрасли, убежден Нечипоренко.

Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря.

По словам одного из соавторов законопроекта №2543, нардепа от фракции "Голос", члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леси Василенко, этот законопроект – компромиссный, он позволит развивать "зеленую" энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа поддерживает большинство участников рынка, отметила народный депутат Украины от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

13 декабря голосование по этому законопроекту было провалено в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во главе с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.

Теги: Украина, инвестиции, энергетика, законопроект, зеленая энергетика, зеленый тариф
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