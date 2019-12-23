Директор Voltage Group о "зеленой" энергетике: Самый большой риск и самый большой удар – это ретроспективное снижение тарифов

Украинские ТЭС и многие атомные блоки вырабатывают свой ресурс, поэтому власти нужен компромисс с инвесторами в отрасль возобновляемой энергетики по поводу "зеленого" тарифа, заявил в комментарии "Обозревателю" директор Voltage Group Дмитрий Нечипоренко.
"Тепловая генерация у нас дорабатывает свой ресурс. Многие атомные блоки также дорабатывают свой ресурс. Я не готов вам назвать сейчас конкретные даты, но это буквально пять лет, и у нас должно быть выведено из эксплуатации огромное количество генерирующих мощностей традиционной энергетики, – сказал он. – На сегодняшний день самый большой риск и самый большой удар – это ретроспективное снижение тарифов. Договариваться с новыми инвесторами нужно. Но ретроспективно снизить и уничтожить инвестиционный климат – я думаю, это просто неправильно".
Компромиссное решение по "зеленому" тарифу должно быть принято как можно быстрее, чтобы не остановить развитие отрасли, убежден Нечипоренко.
Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря.
По словам одного из соавторов законопроекта №2543, нардепа от фракции "Голос", члена комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леси Василенко, этот законопроект – компромиссный, он позволит развивать "зеленую" энергетику, защитит инвесторов и будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины.
Законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа поддерживает большинство участников рынка, отметила народный депутат Украины от "Слуги народа" Людмила Буймистер.
13 декабря голосование по этому законопроекту было провалено в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во главе с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.
Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.