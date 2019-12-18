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Нардеп Василенко: Инвесторы в сферу "зеленой" энергетики уже готовы подавать иски против Украины

В тех странах Европы, где власти пошли на ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, по решениям международных судов были выплачены значительные компенсации инвесторам, заявила народный депутат Украины, член фракции "Голос" Леся Василенко.

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Леся Василенко: Они уже действительно на низком старте и готовы подавать иски против государства Украина
Леся Василенко: Они уже действительно на низком старте и готовы подавать иски против государства Украина
Фото: Леся Василенко / Facebook

Если компромиссный законопроект №2543 о "зеленой" энергетике в Украине не будет принят, инвесторы, вложившие деньги в эту отрасль, будут подавать иски против государства Украина, заявила в комментарии "Главкому" народный депутат Украины, член фракции "Голос" и одна из соавторов законопроекта Леся Василенко.

13 декабря голосование по этому законопроекту было провалено в комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг во главе с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

"Они (инвесторы. – "ГОРДОН") уже действительно на низком старте и готовы подавать иски против государства Украина. Потому что они заходили, инвестировали в Украину, приводили миллиарды долларов инвестиций в эту страну, в нашу страну, в нашу Украину, для того чтобы могли здесь развивать бизнес. Для того, чтобы иметь гарантии развития своего бизнеса безопасным нормальным европейским образом. Но, к сожалению, они этого не получили. Поэтому ясно, что каждый бизнес будет хотеть защитить свои права. И они к этому уже готовятся", – сказала политик.

В тех странах Европы, где власти пошли на ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, по решениям суда были выплачены значительные компенсации инвесторам, напомнила она. Такой вариант развития событий принесет Украине многомиллионные убытки, подчеркнула Василенко.

"Те иски, которые могут подаваться, тоже могут достигать многих миллионов, которые Украине придется компенсировать из государственного бюджета. То есть это проигрышная ситуация будет и для страны, и для инвесторов. Мы видим уже много примеров, пример Испании из последних, которые происходили, как страна ретроспективно пыталась изменить правила игры на рынке. Это не вариант, особенно когда у нас президент и премьер отмечают, что их первоочередная задача – это создать безопасные условия для всех в этой стране, включая граждан и представителей бизнес-кругов", – заявила нардеп. 

Законопроект №2543 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря. 

Посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что законопроект сохранит привлекательность Украины для тех, кто планирует вкладывать деньги в развитие возобновляемых источников энергии, и позволит получить €4 млрд инвестиций.

Теги: Украина, инвестиции, энергетика, тарифы, законопроект, зеленая энергетика, зеленый тариф, Леся Василенко
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