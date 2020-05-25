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Кризис в энергетическом секторе Украины вызван введением нерабочей модели рынка, ручной регулировкой, лоббизмом и популизмом – ассоциация возобновляемой энергетики

Принятие решений по реструктуризации "зеленого" тарифа в одностороннем порядке повлечет за собой ответные действия со стороны инвесторов в возобновляемую энергетику, заявили в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

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Кризис в возобновляемой энергетике практически остановит инвестиции и в другие отрасли экономики Украины, считают в организации
Кризис в возобновляемой энергетике практически остановит инвестиции и в другие отрасли экономики Украины, считают в организации
Фото: depositphotos.com

Кризис в энергетической отрасли Украины является прямым следствием введения нерабочей модели рынка электроэнергии, ручного регулирования, воздействия лоббистских промышленных групп и популистских действий власти. Об этом говорится в сообщении Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ).

Инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) продолжают переговоры с Кабмином по урегулированию вопроса задолженности ГП "Гарантированный покупатель" и размера "зеленого" тарифа. По состоянию на сегодняшний день стороны не достигли компромисса, а ранее объявленные сроки подписания меморандума о взаимопонимании не выдерживаются.

УАВЭ отмечает, что принятие решений по реструктуризации "зеленого" тарифа в одностороннем порядке повлечет за собой ответные действия со стороны инвесторов в ВИЭ. Это негативно повлияет не только на будущую макроэкономическую ситуацию в стране, но практически остановит инвестиции и в другие отрасли экономики Украины как от иностранных, так и от национальных инвесторов.

В своем письме к врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольге Буславец и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю УАВЭ предложила два сценария реструктуризации "зеленого" тарифа.

Первый предполагает снижение "зеленого" тарифа без продления срока его действия. Так, для СЭС и ВЭС мощностью более 1 МВт, которые введены в эксплуатацию до 1 января 2020 года, предлагается снизить выплаты на 10% и 7,5% соответственно.

Второй сценарий предполагает, что срок действия "зеленого" тарифа будет продлен до 2032 года. В таком случае выплаты для станций, запущенных с 1 января 2017-го до 1 января 2020 года, должны снизиться на 12,5% для СЭС мощностью до 10 МВт и на 15% для станций большей мощности, для ВЭС – на 10%.

Также в ассоциации отмечают важность погашения накопленных долгов до 31 декабря 2020 года и просят правительство предоставить механизм погашения этой задолженности.

"Инвесторы ВИЭ понимают, что 2020 год является сложным в связи с пандемией коронавируса, и с пониманием относятся к задержкам платежей во время карантина на уровне почти 90%. Отрасль не насчитывала штрафные санкции и пени, как предусмотрено в договоре, и готова продолжать не начислять их еще определенный отрезок времени после смягчения карантинных мероприятий до момента стабилизации рынка, фактически кредитуя энергорынок без процентов в национальной валюте", – отмечается в сообщении.

УАВЭ подчеркивает, что успешное подписание меморандума возможно лишь при условии учета позиции большинства представителей отрасли ВИЭ, а не отдельных ее игроков, представляющих сектор ветроэнергетики с долей рынка около 20%. Вместе с этим УАВЭ высоко ценит инициативу Минэкоэнерго найти компромисс с участниками рынка и выражает надежду, что голос небольших игроков рынка "зеленой" энергетики будет услышан.

Согласно Энергетической стратегии Украины, до 2035 года доля генерации из возобновляемых источников должна составлять 25%. По итогам 2019-го этот показатель составил 8,7%.

2 мая врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила в эфире телеканала "Интер", что считает необходимым снижение стоимости электроэнергии из возобновляемых источников. Она рассказала, что дискуссии с инвесторами по снижению "зеленого" тарифа длятся больше полугода и правительство рассчитывает в ближайшее время заключить с ними меморандум, который ляжет в основу изменений законодательства в этой области. Полный текст интервью Буславец министерство опубликовало в Facebook.

Послы восьми стран призвали правительство Украины не вносить изменения в правила работы рынка "зеленой" энергетики и сохранить гарантированную основу для иностранных инвестиций.

В данный момент правительство ведет переговоры с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) по пересмотру действующих условий работы сектора. В частности, предлагается снизить действующие "зеленые" тарифы и отменить ранее подписанные с инвесторами pre-PPA (предварительные соглашения об установлении "зеленого" тарифа для еще не построенных электростанций), что, по мнению инвесторов, будет означать полную остановку строительства новых объектов.

Теги: инвестиции, экономика, энергетика, тарифы, зеленая энергетика, зеленый тариф
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