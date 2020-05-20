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Только личная политическая воля Зеленского позволит избежать обострения кризиса в энергетике – инвестор в "зеленую" энергетику Тынный

Если президент Украины Владимир Зеленский не вмешается в дальнейшую реформу энергорынка, то уже через полтора года начнется новый виток кризиса неплатежей в энергетике, считает инвестор в возобновляемую энергетику Украины Игорь Тынный.

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Игорь Тынный: Правительство в этот раз перестаралось в своем давлении на бизнес
Игорь Тынный: Правительство в этот раз перестаралось в своем давлении на бизнес
Фото: mind.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вмешаться в процесс поиска компромисса по "зеленому" тарифу между правительством и инвесторами. Только политическая воля президента позволит избежать усугубления существующих проблем в энергетике. Об этом в авторской колонке на "Экономической правде" заявил Игорь Тынный, один из инвесторов в возобновляемую энергетику Украины.

В данный момент правительство ведет переговоры с инвесторами в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) по пересмотру действующих условий работы сектора. В частности, предлагается снизить действующие “зеленые” тарифы и отменить ранее подписанные с инвесторами pre-PPA (предварительные соглашения об установлении "зеленого" тарифа для еще не построенных электростанций), что, по мнению инвесторов, будет означать полную остановку строительства новых объектов.

"Очень бы хотелось, чтобы президент Владимир Зеленский нашел время в своем напряженном графике (без шуток) и лично уделил внимание предлагаемому правительством и инвесторами компромиссу. Ибо без его личной политической воли по дальнейшей реформе энергорынка не позднее чем через полтора года начнется новый виток кризиса неплатежей в энергетике и проблемы только усугубятся”, – заявил Тынный.

По его словам, правительство хочет утвердить простую формулу "обрезания задним числом" с удобными "круглыми" цифрами.

"Риторика приблизительно такая: депутаты не проголосуют за снижение тарифов менее 20%, потому что у них такие ожидания. Экономических расчетов под этими ожиданиями, очевидно, никаких нет", – написал бизнесмен.

Такой подход к реструктуризации не учитывает различий в сроках окупаемости электростанций разной мощности, помимо этого, инвесторам навязывается недобровольная реструктуризация тарифов, что противоречит положениям Европейской энергетической хартии, отметил он.

"Правительство в этот раз перестаралось в своем давлении на бизнес. И не нужно думать, что это проблема лишь отрасли возобновляемой энергетики. Сегодня пытаются кинуть инвесторов в "зеленую" энергетику, а завтра это случится с любым другим бизнесом. Такое недальновидное отношение на года уничтожит инвестиционный климат в стране, что сильно откинет Украину в развитии", – подчеркнул Тынный.

2 мая врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила в эфире телеканала "Интер", что считает необходимым снижение стоимости электроэнергии из возобновляемых источников. Она рассказала, что дискуссии с инвесторами по снижению "зеленого" тарифа длятся больше полугода и правительство рассчитывает в ближайшее время заключить с ними меморандум, который ляжет в основу изменений законодательства в этой области. Полный текст интервью Буславец министерство опубликовало в Facebook.

Послы восьми стран призвали правительство Украины не вносить изменения в правила работы рынка "зеленой" энергетики и сохранить гарантированную основу для иностранных инвестиций.

Теги: инвестиции, энергетика, бизнес, реформы, электроэнергия, Владимир Зеленский, зеленая энергетика, зеленый тариф
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