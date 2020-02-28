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Заместитель Оржеля сравнил проблемы инвесторов в "зеленую" энергетику Украины с гангреной

Инвесторы в сферу возобновляемой энергетики возмутились, что им предлагают снижать тарифы, на это заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля Константин Чижик ответил, что "когда у пациента гангрена, можно ампутировать ту часть, которая заражена".

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Для ветроэлектростанций предусмотрено снижение тарифа на 10%, для солнечных от 15% до 25%
Для ветроэлектростанций предусмотрено снижение тарифа на 10%, для солнечных – от 15% до 25%
Фото: pixabay.com

27 февраля на форуме Ukrainian Energy Forum заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик представил план по урезанию “зеленых” тарифов, сообщает агентство УНН.

Замминистра рассказал, что для солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию после 2017 года, предусмотрена добровольная реструктуризация в виде снижения на разный процент с продлением срока выплат на пять лет:

  • на 15% – для станций мощностью менее 10 МВт;
  • на 20% – для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт;
  • на 25% – для СЭС мощностью свыше 50 МВт.

Для ветроэлектростанций (ВЭС) предусмотрено снижение тарифа на 10% с таким же продлением срока выплат.

Министерство предложило также вариант снижения "зеленого" тарифа на 12,5% для СЭС и 5% для ВЭС без продления срока выплат.

Инвесторы возмутились, что им предлагают снижать тарифы, на что Чижик ответил: “Когда пациент болен, у него, простите за такую аналогию, гангрена... Можно ампутировать ту часть, которая заражена. И пациент продолжит жить”.

Автор статьи отмечает, что участники рынка, вероятно, не согласятся с такими условиями, и у госпредприятия "Гарантированный покупатель", которое выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед", вырастет дефицит.

"Чем перекрыть дефицит, господин Чижик не сообщил, как и не представил расчетов министерства. Получается, “ампутация пораженной гангреной части” не ликвидирует дефицит Гарантированного Покупателя, как и не спасет “пациентов” – инвесторов – от дефолта", – пишет УНН.

“Мне кажется, что позиция министерства идет вразрез с позицией президента Украины, как и с позицией премьер-министра Украины о привлечении 50 млрд иностранных инвестиций. 50 млрд инвестиций никогда не будут привлечены в украинскую экономику, если будут адаптированы предложения, которые сегодня выразило министерство”, – заявил управляющий партнер компании Integrites Алексей Фелив.

Посольства Дании, Норвегии и Швеции призывали власти Украины достичь компромисса с инвесторами в вопросе "зеленых" тарифов. 

21 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет пересматривать "зеленые" тарифы задним числом, писало издание НВ.

Теги: инвестиции, энергетика, бизнес, тарифы, электроэнергия, электростанция, Алексей Оржель, зеленая энергетика, зеленый тариф, Константин Чижик
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