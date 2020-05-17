Тимошенко назвала причины катастрофы в энергетике

Если в Украине будет правильно задействован план борьбы с искусственно созданными кризисными явлениями в энергетике, достаточно несколько месяцев, чтобы навести порядок, считает глава парламентской фракции "Батьківщина", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко: У нас сегодня реально в энергетике катастрофа, я не преувеличиваю Фото: ba.org.ua

Председатель парламентской фракции "Батьківщина", экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назвала текущую ситуацию в энергетике катастрофой, поскольку все сектора отрасли имеют значительные финансовые и технические проблемы. Об этом она заявила в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу.

"У нас сегодня реально в энергетике катастрофа, я не преувеличиваю. Катастрофа потому, что 50 млрд грн дефицита – это катастрофа, невыплаченные заработные платы – недопустимая вещь. Остановка ядерных блоков – это тоже абсолютно неразумные вещи. И плюс у нас 95% шахт остановлены, которые добывают энергетический уголь", – сказала Тимошенко.

Она отметила, что следствием такой ситуации могут быть проблемы с энергоснабжением населения и промышленности. Тимошенко рассказала о пяти причинах, которые, по ее мнению, привели к кризису.

"Причина №1 – Украина производит столько электроэнергии, что нам достаточно на 100% самим. У нас есть излишки, и мы можем даже экспортировать... Мы с вами на 100%, даже на 150% обеспечены электроэнергией и в эту минуту новая власть, которая пришла, начинает покупать электроэнергию за рубежом", – сказала депутат.

По ее словам, решение этой проблемы простое: нужно на законодательном уровне запретить импорт электроэнергии в Украину. Но уже начатый импорт стал причиной второй проблемы – дисбаланса в энергетике, который привел к перебоям в работе энергетических предприятий.

"Третье, что очень важно. Мы можем с вами экспортировать электроэнергию. Но для этого у нас не хватает технических возможностей. Поэтому надо эти технические возможности усиливать. А это инвестиции. Нам нужно дать гарантии инвесторам, нам надо сделать прекрасные проекты, которые обеспечат техническую возможность экспортировать больше электроэнергии в другие страны", – сказала экс-премьер-министр.

Другая причина катастрофы, по мнению Тимошенко, вызвана падением потребления электроэнергии из-за коронавируса на 10%, что показывает необходимость уменьшения генерации на всех энергопредприятиях пропорционально.

Она добавила, что последней причиной кризиса является проблема расчетов с предприятиями "зеленой" энергетики, которые строились для увеличения производства экологически чистой электроэнергии в Украине.

"Зеленая" энергетика – это шаг вперед в глобальном пространстве, и нам нужно беречь нашу природу... Желательно, чтобы государство нашло стабильный, надежный источник для финансирования "зеленой" энергетики, для покупки ветровой и солнечной энергии", – разъяснила Тимошенко.

Она подчеркнула, что начатый диалог правительства с международными инвесторами необходимо довести до решения, при котором бы все стороны были довольны.

"Если сейчас будет правильно задействован план борьбы с этими искусственно и рукотворно созданными кризисными явлениями в энергетике, достаточно несколько месяцев, чтобы навести порядок", – отметила депутат.

Импорт из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2017 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% – до 138 млрд кВт-ч. Документ опубликован на сайте Минэнерго.

В настоящее время для Украины не актуален вопрос импорта электроэнергии, заявила 7 мая во время видеоконференции с министром энергетики Литвы врио министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец. По словам Буславец, на сегодняшний день у Украины существенный профицит электроэнергии и такая ситуация сохранится в ближайшие годы.