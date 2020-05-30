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Правительство на финальной стадии переговоров с инвесторами в "зеленую" энергетику – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что "зеленые" тарифы необходимо уменьшить до приемлемого уровня, но благодаря действиям правительства стоимость электричества для населения останется на нынешнем уровне.

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Денис Шмыгаль: Мы хотим, чтобы в Украине было много альтернативной энергии, она самая чистая, она наиболее дешевая. Вопрос цены, которую мы платим
Денис Шмыгаль: Мы хотим, чтобы в Украине было много альтернативной энергии, она самая чистая, она наиболее дешевая. Вопрос цены, которую мы платим
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению вопроса "зеленого" тарифа. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 29 мая сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы сегодня на завершающей стадии переговоров с инвесторами в возобновляемые источники энергии. Для чего? Мы хотим, чтобы в Украине было много альтернативной энергии, она самая чистая, она наиболее дешевая. Вопрос цены, которую мы платим", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил необходимость уменьшить "зеленые" тарифы до приемлемого уровня. Вместе с тем он добавил, что благодаря действиям правительства стоимость электричества для населения останется на нынешнем уровне.

"Надо не забывать, что еще 10 лет назад были первые солнечные электростанции, тариф на выработку электроэнергии на которых был 45 гривен за 1 киловатт. Население сегодня платит и будет платить 1,68 гривны. Для сравнения: 46 гривен за 1 киловатт, солнечные станции на сегодня еще есть такие. Конечно, их уже очень мало, но такие тарифы тоже есть на выработку электроэнергии. Надо наводить и в этом порядок, чем мы тоже занимаемся", – подчеркнул премьер.

15 мая в Кабинете Министров Украины проходила встреча председателя правительства Дениса Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран. По информации СМИ, после этой встречи Шмыгаль представил президенту Украины Владимиру Зеленскому наработанные предложения по существенному снижению "зеленых" тарифов (для СЭС -15%, для ВЭС -7,5%), а также ряд других финансовых ограничений в работе "зеленых" электростанций в Украине.

26 мая Шмыгаль провел еще одну встречу с инвесторами и производителями электроэнергии из возобновляемых источников, на которой было продолжено обсуждение меморандума между украинской властью и производителями энергии из возобновляемых источников по реструктуризации "зеленых" тарифов.

Иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ, писал "Обозреватель".

Теги: энергетика, цены, электричество, меморандум, тарифы, электроэнергия, электростанция, Денис Шмыгаль, зеленая энергетика, зеленый тариф, Свобода слова Савика Шустера
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