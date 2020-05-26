Будущее инвестиций в Украину полностью зависит от подписания меморандума правительства с инвесторами "зеленой" энергетики – представители бизнеса

Европейская бизнес-ассоциация призвала правительство как можно скорее подписать меморандум о взаимопонимании с иностранными инвесторами в "зеленую" энергетику, которые уже готовы идти на уступки, а Американская торговая палата в Украине считает, что Кабмин должен поддержать предложения бизнеса по добровольным условиям реструктуризации тарифа.

Будущее инвестиций в экономику Украины полностью зависит от достижения компромиссных договоренностей между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в энергетику по размеру снижения "зеленых" тарифов, которое будет закреплено меморандумом в ближайшее время. Об этом говорится в заявлениях Американской торговой палаты в Украине (АТП), а также Европейской бизнес-ассоциации (ЕВА).

"Мы надеемся, что правительство не допустит одностороннего резкого снижения тарифов, что могло бы негативно повлиять на жизнеспособность проектов ВИЭ (возобновляемых источников энергии. – "ГОРДОН") и нанести длительный ущерб инвестиционной среде в Украине. Американская торговая палата в Украине призывает правительство поддержать предложения инвесторов по добровольным условиям реструктуризации с целью достижения соглашения, направленного на урегулирование кризиса в возобновляемой энергетике", – прокомментировал президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

АТП отмечает, что "зеленый" тариф стал катализатором развития отрасли возобновляемой энергетики в Украине, иностранные и украинские компании вложили сотни миллионов долларов в проекты по возобновляемым источникам энергии, а международные финансовые организации и коммерческие банки предоставили долговое финансирование, опираясь на предоставленные государством гарантии.

Эти проекты соответствуют заявленным государством целям относительно будущего наращивания генерации из возобновляемых источников и создали отрасль, которая обеспечивает государство чистой энергией и способствует энергетической независимости Украины, отмечают в организации. Согласно неоднократно заявленным приоритетам нового правительства по обязательствам Украины привлечь прямые иностранные инвестиции для стимулирования роста ВВП, защита инвестиций в Украине является главным приоритетом, а односторонний ретроспективный пересмотр условий для инвесторов является недопустимым, считают в АТП.

В свою очередь ЕBА призвала правительство как можно скорее подписать меморандум о взаимопонимании с иностранными инвесторами, которые уже готовы идти на уступки. инвесторы, согласно нормам меморандума, идут на добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа, обеспечивая постепенный и успешный переход к системе аукционов и уменьшению нестабильного финансового положения ГП "Гарантированный покупатель". Со стороны государства бизнес ожидает стабильности правил игры, чтобы была возможность планировать дальнейшую деятельность с учетом долгосрочных перспектив.

"Подписание данного меморандума станет важным сигналом международному сообществу и европейским партнерам по выполнению Украиной взятых на себя обязательств. Ведь это будет означать, что и государство, и бизнес определились с правилами игры, публично их задекларировали и поддержали готовность работать по ним, а не постоянно вносить определенные новации. Это, в свою очередь, отвергает и возможность сценария международных арбитражей. Кроме того, открывает путь для новых инвестиций в сектор ВИЭ и экономику Украины", – отметил координатор комитета по энергетике EBA Евгений Скульський.

Ассоциация отмечает, что инвесторы всячески стремятся конструктивно внести свой вклад в решение текущего энергетического кризиса в Украине и способствовать дальнейшему привлечению инвестиций в энергетический сектор и надеются на аналогичное стремление со стороны властей.

Врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщала, что Минэкоэнерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, а министерство наработает для обсуждения с ними проект меморандума, в котором будут прописаны условия реструктуризации, пересмотра "зеленого" тарифа, строительства станций и другие условия для сектора ВИЭ.

15 мая в Кабинете Министров Украины проходила встреча председателя правительства Дениса Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран.

По информации СМИ, Шмыгаль представил президенту Украины Владимиру Зеленскому наработанные предложения по существенному снижению "зеленых" тарифов (для СЭС -15%, для ВЭС -7,5%), а также ряд других финансовых ограничений в работе "зеленых" электростанций в Украине.

По мнению главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка, Украине нужно найти компромисс с иностранными инвесторами в "зеленую" энергетику относительно снижения "зеленых" тарифов и таким образом избежать арбитражных разбирательств.

Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование "зеленых" проектов в Украине до момента подписания меморандума между иностранными инвесторами и государством, сообщил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен.

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили считает, что Украина должна подписать меморандум с зарубежными инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства, писал "Обозреватель".