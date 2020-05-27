Китайская государственная CNBM выступает против повторного снижения "зеленого" тарифа для ее объектов

Компания CNBM уже обратилась в Офис президента Украины, к премьер-министру, министру энергетики с письмами, в которых выразила позицию о невозможности и несправедливости повторного снижения тарифов для своих активов, сообщил директор CNBM New Energy Engineering Юнжчи Чен.

Китайская государственная корпорация CNBM, которая является одним из крупнейших инвесторов в объекты солнечной энергетики в Украине и владеет 10 СЭС общей мощностью 267 МВт, выступает против повторного снижения "зеленого" тарифа для ее объектов. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил директор CNBM New Energy Engineering Юнжчи Чен.

15 мая в Кабинете Министров Украины проходила встреча председателя правительства Дениса Шмыгаля с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран. По информации СМИ, после этой встречи Шмыгаль представил президенту Украины Владимиру Зеленскому наработанные предложения по существенному снижению "зеленых" тарифов (для СЭС -15%, для ВЭС -7,5%), а также ряд других финансовых ограничений в работе "зеленых" электростанций в Украине.

По словам представителя CNBM, несмотря на то, что компания является крупнейшим инвестором в сектор в Украине, ее не приглашали для обсуждения меморандума. Кроме того, для компании это будет уже второе снижение тарифов, поскольку в 2015 году тариф был уменьшен на 44% исключительно для СЭС мощностью более 10 МВт. Юнжчи Чен отмечает, что кризис в энергетике правительство пытается решить за счет компаний, которые к нему непричастны.

"В 2018-м и особенно в 2019 году произошел резкий скачок в количестве вводимых мощностей. Это сопровождалось существенным падением стоимости основного генерирующего оборудования (в солнечной энергетике – это фотогальванические элементы)… Она упала более чем в четыре раза, а если сравнивать с 2011–2012 годами, то более чем в шесть – восемь раз. И это на фоне неизменного "зеленого" тарифа, установленного еще в 2016 году. Очевидно это привело к немедленному "перегреву" отрасли при бездействии властей в 2018–2019 годах – результаты чего мы и видим сейчас", – отметил он.

По словам представителя CNBM, обсуждая модель уменьшения гарантированного тарифа, государство не предлагает встречные шаги с других сторон: например, о продлении сроков действия тарифа или послаблении со стороны банков по кредитным платежам.

"Мы построили последний объект в 2013 году и после этого не инвестировали в новые проекты, то есть никоим образом не участвовали в резком росте мощностей в последние годы, что и привело к кризису. Оборудование на наших объектах было куплено по ценам 2011–2012 годов… Тариф, который тогда внедрялся, должен был покрывать более высокие затраты на основные фонды… После снижения тарифа мы провели реструктуризации с банками и продолжаем исправно платить по кредитам, выплачиваем зарплаты, налоги, реализуем социальные проекты. Повторное снижение тарифов для наших СЭС сделает дальнейшую реструктуризацию невозможной и приведет к банкротству наших компаний и невозврату кредитов банкам", – подчеркнул Юнжчи Чен.

По его словам, компания уже обратилась в Офис президента, к премьер-министру, министру энергетики с письмами, в которых выразила позицию о невозможности и несправедливости повторного снижения тарифов для своих активов.

Юнжчи Чен считает, что снижение тарифов при гарантии их неизменности до конца 2029 года – это невыполнение обязательств Украины перед инвесторами.

"Урегулирование кризиса с "зеленым" тарифом в Украине исключительно за счет дискриминации инвесторов – не лучший способ решения проблем отрасли", – подчеркнул он.

CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 компаний мира. Группа производит цемент, гипсокартон и стекловолокно. В бизнес группы входит также торговля углем, сталью, продуктами леса, строительным оборудованием, станками, минеральными продуктами и др. В Украине владеет активами суммарной мощностью 267 МВт.

По мнению главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка, Украине нужно найти компромисс с иностранными инвесторами в "зеленую" энергетику относительно снижения "зеленых" тарифов и таким образом избежать арбитражных разбирательств.

Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование "зеленых" проектов в Украине до момента подписания меморандума между иностранными инвесторами и государством, сообщил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен.