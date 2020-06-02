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Борислав Береза
Борислав Береза

Бывший внефракционный народный депутат Украины.


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За сутки с хвостиком камеры в Киеве зафиксировали почти 70 тыс. нарушений ПДД. С таким количеством правонарушений МВФ нам уже не нужен

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Сейчас вы сильно удивитесь. Очень сильно. Я бы сказал, что невероятно сильно. Мне одна птичка сообщила статистику по нарушениям на дорогах Киева, которые зафиксировали с помощью камер. За прошедшие сутки с хвостиком, на 10 утра, эти камеры в Киеве зафиксировали 68 349 нарушений ПДД.

Вы понимаете? Почти 70 тыс. Когда вы закончите читать этот текст, то будет уже больше. Можно сказать, что фактически с таким количеством правонарушений МВФ нам уже не нужен. 250 грн штрафа умножаем на 70 тыс. правонарушений и получаем... 17,5 млн грн в бюджет Украины. И это только за первые сутки с хвостиком.

Но главное, что такое огромное количество нарушений ПДД объясняет то, что на дорогах Украины гибнет людей больше, чем на войне от россиян. И это страшно осознавать. В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка. Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 год достигло 160,6 тыс. Может, пора нам всем задуматься и начать ценить жизнь? И свою, и чужую.

Источник: Борислав Береза / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, ДТП, МВФ, Борислав Береза, ПДД
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