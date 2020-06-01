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"Проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/час, водитель получит три штрафа". Аваков рассказал об успехах системы видеофиксации

По данным главы МВД Арсена Авакова, один из нарушителей скоростного режима передвигался по городу со скоростью 208 км/час.

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Система видеофиксации в рабочем режиме заработала в Украине в ночь на 1 июня
Система видеофиксации в рабочем режиме заработала в Украине в ночь на 1 июня
Фото: depositphotos.com

За первые 17 часов работы автоматической системы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве зафиксировано более 35 тыс. нарушений. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook.

"Итог первых 17 часов работы системы видеофиксации нарушений ПДД в Киеве: зафиксировано 35 762 нарушения, отработано – 5620. "Лидеры гонки": Mercedes двигался по городу со скоростью 208 км/час и BMW проехал три камеры подряд со скоростью 200 км/час, водитель получит три штрафа", – сообщил Аваков.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3031888696897801

Система видеофиксации в рабочем режиме заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, на первом этапе будут работать 17 пунктов автоматической фиксации, позже их число намерены довести до 700.

Геращенко заявлял, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта. Он также опубликовал информацию о нововведении в вопросах и ответах.

Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, штраф, ПДД, работа, инфекция, видеофиксация, скорость, нарушение
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