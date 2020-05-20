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С 1 июня в Украине заработает система видеофиксации нарушений ПДД

На начальном этапе в Украине будет работать 17 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Аваков сообщил, что с 1 июня заработают 17 пунктов автоматической фиксации нарушений ПДД
Аваков сообщил, что с 1 июня заработают 17 пунктов автоматической фиксации нарушений ПДД
Фото: mvs.gov.ua

С 1 июня в Украине начнет работать система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом на заседании Кабинета Министров Украины 20 мая заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На первом этапе это будет 17 пунктов [автоматической фиксации], потом – около 40. Всего мы планируем, что таких пунктов будет порядка 700. Адреса [пунктов автоматической фиксации] мы позже опубликуем, чтобы каждый мог ознакомиться", – отметил Аваков.

Систему видеофиксации нарушений на дорогах Украины планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявлял, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.

В марте в Киеве заработали 20 таких камер, сообщили в МВД.

Теги: МВД, Украина, Арсен Аваков, Антон Геращенко, ПДД, видеофиксация
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