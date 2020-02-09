В Киеве установят систему видеофиксации на дорогах за счет инвесторов

Директор департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник заявила, что система фиксации нарушений правил дорожного движения может появиться в Киеве через один-два года.

По данным КГГА, в прошлом году в Киеве произошло 20,8% ДТП от общего количества по Украине Фото: pexels.com

Киевсовет проголосовал за внедрение в Киеве системы фиксации нарушений правил дорожного движения в рамках государственно-частного партнерства, сообщила 7 февраля пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Киев через год-два может получить современный инструмент, который позволит существенно улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах. При этом на это не будет потрачено ни копейки средств из местного бюджета, поскольку государственно-частное партнерство предусматривает финансирование данного проекта за счет капитала инвестора", – отметила директор департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник, представляя проект.

По предварительным подсчетам, стоимость проекта составит $24 млн. Система будет включать аппаратный комплекс видеофиксации нарушений ПДД, центр обработки, хранения и систему передачи данных в автоматическом режиме. Все зафиксированные нарушения правил дорожного движения через специальные каналы связи будут передаваться в дата-центры и обрабатываться Национальной полицией, сказано в сообщении.

По словам Мельник, необходимость системы видеофиксации нарушений "обусловлена большим количеством дорожно-транспортных происшествий в Киеве". "В прошлом году количество ДТП в Киеве составило 20,8% от общего количества в Украине, в том числе с тяжелыми последствиями – 3,7%", – отметила она.

Чиновница заявила, что инвестор проекта будет отобран конкурсной комиссией, которую Киевсовет создаст после утверждения критериев оценки предложений.

В конце прошлого года замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что в первом квартале 2020 года планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

По данным МВД, за 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 129 тыс. ДТП, из которых более 21 тыс. – с пострадавшими. Травмировано более 26 тыс. человек. Погибло 2716 человек.