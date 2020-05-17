Геращенко о системе видеофиксации нарушений ПДД: Наша задача – не сбить побольше штрафов

По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, фиксирующие нарушения ПДД видеокамеры будут работать для того, чтобы водители "нажимали на тормоз".

Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения будет работать в Украине не с целью насчитать штрафы. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил изданию "Сегодня" в интервью, которое было опубликовано 16 мая.

"Такие системы работают во всех цивилизованных странах. Их задача – не сбор денег в бюджет, а чтобы в местах повышенной аварийной опасности водители нажимали на тормоз. Все камеры, по закону, устанавливаются с обязательным предупредительным знаком. Мы дали все адреса публично, чтобы все знали, где установлены камеры. Потому что наша задача – это не сбить побольше штрафов, а чтобы люди знали, что есть перекресток, на котором гибнут люди", – сказал он.

Замглавы МВД отметил, что систему видеофиксации собираются запустить с 1 июня, сначала это будет 50 камер в Киеве и вокруг столицы.

"В перспективе система рассчитана технически до 6 тыс. камер. Думаю, что такое количество не понадобится. В этом году будем запускать еще 220 камер для установки на автотрассах Украины", – объяснил Геращенко.

По его словам, на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.

Систему видеофиксации нарушений на дорогах Украины планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

В марте в Киеве заработали 20 таких камер, сообщили в МВД.