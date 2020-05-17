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Геращенко о системе видеофиксации нарушений ПДД: Наша задача – не сбить побольше штрафов

По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, фиксирующие нарушения ПДД видеокамеры будут работать для того, чтобы водители "нажимали на тормоз".

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Ранее в МВД планировали запустить систему видеофиксации с 1 мая
Ранее в МВД планировали запустить систему видеофиксации с 1 мая
Фото: mvs.gov.ua

Система видеофиксации нарушений правил дорожного движения будет работать в Украине не с целью насчитать штрафы. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил изданию "Сегодня" в интервью, которое было опубликовано 16 мая.

"Такие системы работают во всех цивилизованных странах. Их задача – не сбор денег в бюджет, а чтобы в местах повышенной аварийной опасности водители нажимали на тормоз. Все камеры, по закону, устанавливаются с обязательным предупредительным знаком. Мы дали все адреса публично, чтобы все знали, где установлены камеры. Потому что наша задача – это не сбить побольше штрафов, а чтобы люди знали, что есть перекресток, на котором гибнут люди", – сказал он.

Замглавы МВД отметил, что систему видеофиксации собираются запустить с 1 июня, сначала это будет 50 камер в Киеве и вокруг столицы.

"В перспективе система рассчитана технически до 6 тыс. камер. Думаю, что такое количество не понадобится. В этом году будем запускать еще 220 камер для установки на автотрассах Украины", – объяснил Геращенко.

По его словам, на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.

Систему видеофиксации нарушений на дорогах Украины планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

В марте в Киеве заработали 20 таких камер, сообщили в МВД.

Теги: МВД, штраф, Антон Геращенко, карантин, ПДД, видео, видеофиксация, скорость
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