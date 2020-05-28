Мы подготовили информацию о работе системы автофиксации нарушений ПДД для всех заинтересованных лиц в вопросах и ответах

1 июня в 0.01 заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.

На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ – за счет местных бюджетов. Места установки камер будут согласовываться с департаментом патрульной полиции.

Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости. Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД: проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленного для транспортных средств запрета двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, по тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения.

Задача автоматической фиксации нарушений ПДД – это существенное уменьшение гибели и травмирования украинцев на дорогах. Поездка из дома на работу и обратно не должна заканчиваться травмами или гибелью.

Напомню, что за время независимости, с 1991 года, на автодорогах Украины погибло 175 216 человек. И примерно 40% смертельных ДТП вызваны именно превышением скорости.

Цель, поставленная перед государством, – снизить гибель людей на дорогах Украины в два раза за ближайшие пять лет. В первую очередь за счет улучшения дорожной инфраструктуры, нового качества обучения новых водителей и контроля над сдачей экзаменов, так и за счет использования новейших технологий контроля над безопасностью дорожного движения.

Для удобства мы подготовили информацию о работе системы автофиксации нарушений ПДД для всех заинтересованных лиц в удобной форме – вопросах и ответах. Если считаете ее полезной, поделитесь ею с друзьями и знакомыми.

Вопросы и ответы по автофиксации нарушений ПДД.

Какое нарушение будет фиксироваться?

На сегодняшний день фиксироваться будет только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Что является фактом нарушения?

Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (+2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора "Каскад", вообще ДСТУ разрешена погрешность для такой категории приборов до ±3 км/ч).

Какой размер штрафа?

255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не больше 50 км/ч.

510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч.

Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Кого могут привлечь к ответственности?

Лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство, или соответствующего пользователя, указанного владельцем в Едином государственном реестре транспортных средств (услуга доступна в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя");

руководителя юридического лица или определенное им ответственное должностное лицо;

лицо, которое ввезло авто на территорию Украины (и гражданин Украины, и иностранец, и лицо без гражданства).

Как полиция установит данные правонарушителя?

Персональные данные правонарушителя полицейский устанавливает из соответствующих реестров МВД, Минюста (Единый государственный реестр транспортных средств, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, информационно-телекоммуникационная система пограничного контроля "Гарт-1").

Как узнать о факте фиксации нарушения?

С помощью смс-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;

на официальных сайтах МВД или Нацполиции в сети интернет;

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы иностранцев и лиц без гражданства, ввозивших транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Как выносится постановление о привлечении к ответственности?

Постановление может выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности, отправляется нарушителю по почте в течение трех дней с даты вынесения.

Какие сроки обжалования постановления?

10 дней с даты вступления постановления в законную силу.

Когда постановление вступает в законную силу?

Со дня получения;

со дня отказа о получении;

со дня возвращения почтового отправления, если вы не получили присланное постановление;

если вручается пограничником, то в день вручения.

В каких случаях лицо освобождается от административной ответственности?

Если в течение 20 дней с даты получения постановления лицо предоставило документ о том, что транспортное средство или номерные знаки выбыли из его законного владения в результате противоправных действий (угона, хищения).

Если лицо фактически управляло транспортным средством, в течение 20 дней должно оплатить штраф и предоставить заявление в уполномоченное подразделение Национальной полиции о признании факта правонарушения и предоставления согласия на привлечение к административной ответственности.

В какие сроки необходимо оплатить штраф?

В течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.

Какие последствия неуплаты штрафа?

По истечении 30 дней запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство на транспортное средство должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги и т.п.), может быть наложен арест, должник теряет право свободно распоряжаться своим имуществом. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Если транспортным средством пользуется несколько человек (например, водители служб такси), кто будет нести ответственность?

Постановление выносится на лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство в соответствующем реестре МВД. Если определен надлежащий пользователь, ответственность несет надлежащий пользователь. Если ТС зарегистрировано на юридическое лицо – руководитель юридического лица.

Граждане, которым принадлежат ТС, должны помнить конституционный принцип "собственность обязывает".

Отличаются ли реквизиты для уплаты штрафа за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, от реквизитов, которые сейчас установлены для штрафов, налагаемых работниками патрульной полиции за нарушение ПДД?

Да, отличаются. Казначейством открыт единый счет для оплаты штрафов автофиксации. Реквизиты для уплаты штрафа есть в каждом постановлении, и они указаны в отрывной квитанции. Дополнительно они будут опубликованы на официальных сайтах МВД или Нацполиции.

Фиксируются ли приборами ТС, на которых нанесена пленка со свойствами искажения изображения номерного знака или сетка?

Да, система фиксирует такие транспортные средства. Если правонарушитель закроет каким-либо предметом номерной знак или вообще его снимет, то правонарушение не зафиксируется. Однако есть другие рычаги влияния на таких правонарушителей – это штраф при остановке такого ТС за управление без номерных знаков или со знаками, которые не соответствуют стандартам. Патрульная полиция имеет доступ к системе "Безопасный город", а это более 6 тыс. камер видеонаблюдения по городу Киеву, поэтому таких правонарушителей будут отслеживать и привлекать к административной ответственности.

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора