"Предвижу, что будет много недовольных". Геращенко объявил о запуске системы видеофиксации на дорогах Украины

Недовольными запущенной с 1 июня системой видеофиксации нарушений на дорогах будут те, кто привык "лихачить" и оставаться безнаказанным, отметил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

В Украине начала работу в рабочем режиме система видеофиксации нарушений на автодорогах. Об этом 1 июня сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения запущена в рабочем режиме. ...Мы надеемся, что эта система позволит в разы снизить смертность в местах концентрации ДТП и в целом благотворно повлияет на повышение дисциплины водителей на украинских дорогах. Предвижу, что будет очень много недовольных среди тех, кто привык лихачить и оставался безнаказанным", – написал он.

Замглавы МВД отметил, что только в 2019 году на дорогах страны погибли 3454 человека, в том числе 166 детей.

"Автоматический контроль за превышением скорости и других нарушений правил дорожного движения должен, по нашему замыслу, внести существенный вклад в безопасность украинских дорог. Но настоящая победа над смертельными ДТП возможна лишь в случае наведения тотального порядка с дорожной инфраструктурой, с жесточайшим контролем за невыдачей водительских прав тем, кто их не достоин и, наконец, прививания уважения к участникам движения со школьной скамьи", – объяснил Геращенко.

Он выразил надежду на снижение смертности на дорогах страны в два раза в течении ближайших пяти лет.

Систему видеофиксации нарушений на дорогах Украины планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, на первом этапе будут работать 17 пунктов автоматической фиксации, позже их число намерены довести до 700.

Геращенко заявлял, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта. Он также опубликовал информацию о нововведении в вопросах и ответах.