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Рада планирует увеличить штрафы для пешеходов за нарушения ПДД до 680 грн

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения. Депутаты предложили изъять из ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях такое наказание, как предупреждение, и наказывать нарушетелей исключительно штрафами.

Сейчас максимальный штраф для пешеходов за нарушение ПДД 170 грн
Сейчас максимальный штраф для пешеходов за нарушение ПДД – 170 грн
Фото: depositphotos.com

На заседании 3 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2697, который предусматривает ужесточение ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

Свои голоса "за" отдали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226. 

Данный законопроект вносит изменения в ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Депутаты считают, что такое наказание, как предупреждение, нужно из нее изъять и повысить размер штрафа за нарушение пешеходами ПДД, в частности:

  • неподчинение пешеходов сигналам светофора, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед транспортными средствами, невыполнение других правил ПДД предлагают наказывать 15 необлагаемыми минимумами доходов граждан, то есть 255 грн (сейчас – 51 грн);
  • те же нарушения, совершенные лицами в состоянии опьянения, предлагают наказывать 30 необлагаемыми минимумами доходов граждан, то есть 510 грн (сейчас – 136 грн);
  • те же нарушения, но спровоцировавшие аварийную обстановку, предлагают наказывать 40 необлагаемыми минимумами доходов граждан, то есть 680 грн (сейчас – 170 грн). 

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что значительное количество дорожно-транспортных происшествий происходит именно по вине пешеходов, которые, грубо игнорируя ПДД, переходят улицы в не предусмотренных для этого местах, в том числе и в состоянии опьянения. При этом уровень ответственности пешеходов за нарушение ППД "явно не соответствует уровню общественной опасности совершенных ими действий", считают авторы законодательной инициативы. 

Один из соавторов законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов сообщил, что в 2019 году в Украине произошло 8612 ДТП с участием пешеходов, погиб 1261 пешеход, а более 8 тыс. получили травмы.

"Почти 1 тыс. ДТП с погибшими и травмированными случились по вине пешеходов", – сообщил Бакумов. 

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который присутствовал на заседании, сказал, что министерство поддерживает принятие законопроекта.

"К сожалению, в нашей стране граждане, особенно пешеходы, не считают необходимым выполнять правила дорожного движения. Именно поэтому мы предложили вместе с народными депутатами повысить штраф для пешеходов", – сказал Геращенко, подчеркнув, что в европейских странах эти штрафы еще больше.

Теги: Верховная Рада, транспорт, МВД, ДТП, авария, Антон Геращенко, ПДД, дороги, Слуга народа, Александр Бакумов
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