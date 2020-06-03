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Степанов заявил, что "точно исправит" все, что происходит в украинской медицине

Глава Минздрава Украины Максим Степанов считает, что он "очень неудобный министр" для представителей предыдущей власти.

Степанов: У нас будет качественная медицина
Степанов: У нас будет качественная медицина
Фото: moz.gov.ua

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил 3 июня на брифинге, что исправит сложившуюся в стране ситуацию в медицине. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Его заявление стало реакцией на ситуацию с отбором на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). 2 июня бывший заместитель главы Минздрава, народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина пришла на собеседование с претендентами на должность. Степанов назвал ее действия манипуляцией, этот момент она сняла на видео и выставила в Facebook.

На брифинге министр заявил, что нардепу (фамилию он не назвал) "очень хотелось какого-то шоу".

"Это происходит по одной причине – я для них очень неудобный министр, который 100% не будет покрывать все, что они тут натворили, то, что мы сейчас видим по всей стране, что у нас происходит с медициной. ...Я 100% не буду это покрывать и точно исправлю. Точно исправлю, и у нас будет качественная медицина, у нас будет доступная медицина – та медицина, которой мы все хотим. Как бы они ни голосили. Я могу в этом вас уверить", – заявил Степанов.

Степанов – бывший директор ГП "Полиграфкомбинат Украина" (2011–2016) и экс-председатель Одесской облгосадминистрации (2017–2019). Министром здравоохранения он был назначен 30 марта 2020 года. Предыдущий глава Минздрава Илья Емец пробыл на должности меньше месяца. 

19 мая парламентская фракция "Голос" призвала отправить министра здравоохранения в отставку и начала собирать подписи под соответствующим проектом постановления. Народные депутаты заявили, что Минздрав под руководством Степанова провалил закупку защитных костюмов для медицинских работников, а также выступает за свертывание медицинской реформы. 

4 декабря 2019 года Кабинет Министров уволил с должности главы НСЗУ Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Оксану Мовчан20 мая 2020 года Степанов сообщил, что отклонил все кандидатуры на должность главы Национальной службы здоровья. Прием заявок на пост главы НСЗУ был завершен 31 мая. 2 июня в Минздраве пообещали опубликовать видео собеседований с новыми кандидатами.

Теги: Украина, медицина, народные депутаты, Минздрав, Максим Степанов, Ольга Стефанишина
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