Степанов: Минздрав Украины опубликует видеозаписи собеседований с кандидатами на должность главы Национальной службы здоровья

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, выбор главы Национальной службы здоровья будет проходить максимально прозрачно, чтобы к Минздраву не возникало никаких вопросов.

Степанов: Интервью было предложено всем 17 кандидатам, которых к собеседованию допустила кадровая служба Фото: Максим Степанов / Facebook

Министерство здравоохранения Украины опубликует видеозаписи всех собеседований с кандидатами на должность главы Национальной службы здоровья. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что интервью с кандидатами, которые сегодня проводит Степанов, проходят в формате видеоконференции. Записи всех разговоров будут обнародованы на ресурсах Минздрава Украины.

"Интервью было предложено всем 17 кандидатам, которых к собеседованию допустила кадровая служба. По состоянию на 8.00 подтвердили свое участие девять человек, отказались три человека, обратились с просьбой об изменении времени собеседования четыре человека, не дал никакого ответа один человек", – уточнил Степанов.

По словам главы ведомства, выбор председателя НСЗУ будет проходить максимально прозрачно, чтобы к Минздраву не возникало никаких вопросов.

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

4 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Оксану Мовчан.

20 мая 2020 года Степанов сообщил, что отклонил все кандидатуры на должность главы Национальной службы здоровья.

Прием заявок на пост главы Нацслужбы здоровья был завершен 31 мая.