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"Судя по всему, у нардепа Устиновой есть талант к научной фантастике". Степанов опроверг информацию о подложных документах для Кабмина

Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова накануне сообщила, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов подал премьер-министру Денису Шмыгалю на подпись не тот документ, который был проголосован на заседании Кабинета Министров. Степанов заявил, что Кабмином был принят проект, вынесенный на рассмотрение с учетом замечания Минфина.

Степанов: Минздравом был разработан проект постановления, который потом отправился в органы центральной исполнительной власти для замечаний
Степанов: Минздравом был разработан проект постановления, который потом отправился в органы центральной исполнительной власти для замечаний
Фото: Максим Степанов / Facebook

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг заявление нардепа от фракции "Голос" Александры Устиновой о том, что он подал премьер-министру Денису Шмыгалю на подпись не тот документ, который был проголосован на заседании Кабинета Министров. Об этом он заявил сегодня в ходе брифинга, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Судя по всему, у нардепа Устиновой есть талант к научной фантастике", – отметил Степанов.

Он пояснил, что есть определенный порядок принятия постановления правительства.

"В данном случае Минздравом был разработан проект постановления, который потом отправился в органы центральной исполнительной власти для замечаний. Эти замечания или учитываются, или не учитываются, и уже согласованный проект постановления выносится на заседание правительства", – рассказал Степанов.

Он напомнил, что Устинова привела в качестве доказательства две фотографии.

"Первая – это то, что Минздрав отправлял в министерства, а вторая – это тот проект постановления, который был вынесен с учетом замечания Минфина на заседание Кабинета Министров", – подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, все это зафиксировано в стенограмме и на сайте Кабмина.

"Очень удивительно, что народный депутат Устинова за год работы нардепом так и не выучила правила и не знает, каким образом принимаются те или иные решения Кабмином", – добавил Степанов.

27 мая Кабмин Украины принял постановление, сделавшее исключение для двух киевских больниц, которые не выполнили требования медреформы. Им разрешили заключить договоры с Нацслужбой здоровья Украины. Однако Устинова заявила, что на подпись Шмыгалю Степанов принес другой документ.

По словам Устиновой, новое постановление предполагало не только заключение договора с этими двумя больницами, но и то, что уже оплаченные государством услуги будут также платными для пациентов. 

Теги: правительство, документы, Минздрав, Максим Степанов, Александра Устинова, Денис Шмыгаль, медреформа, Кабмин
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