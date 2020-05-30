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Власти Украины назвали новые сроки открытия корпуса "Охматдета"

Открыть новый корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве собирались 1 июня, однако из-за коронавируса окончание работ затянулось.

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"Охматдет" крупнейший детский лечебно-диагностический центр Украины
"Охматдет" – крупнейший детский лечебно-диагностический центр Украины
Фото: НДСЛ Охматдит / Facebook

Открытие нового корпуса детской больницы "Охматдет" в Киеве перенесено из-за карантина, вызванного вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно 30 мая в ходе селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба главы государства, основные строительные работы в "Охматдете" завершены. Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что открыть корпус можно будет в конце июля.

"Мы обещали отделение в июне. Понимаем: коронавирус и здесь испортил нам планы. Однако надо современное отделение "Охматдета" открыть летом", – сказал Зеленский.

В апреле президент анонсировал ввод в строй нового корпуса ко Дню защиты детей – 1 июня.

"Охматдет" – крупнейшее в Украине детское лечебно-диагностическое учреждение. В апреле 2015 года было принято решение о передаче больницы в сферу управления Минздрава.

Первый комплекс "Охматдета" ввели в эксплуатацию в апреле 2018 года.

Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. м² – несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, пять онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделение, сообщали в Офисе президента.

Теги: карантин, Охматдет, Владимир Зеленский, Максим Степанов
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