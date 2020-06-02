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В аппарате Минздрава зафиксирован первый случай COVID-19 – Степанов

После зафиксированного случая заражения коронавирусом в Министерстве здравоохранения Украины будут проведены необходимые тестирования, определенный круг лиц будет отправлен на самоизоляцию. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: Сразу же выявили круг контактных лиц
Степанов: Сразу же выявили круг контактных лиц
Фото: Максим Степанов / Facebook

В аппарате Министерства здравоохранения Украины 1 июня был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил глава ведомства Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Вчера в аппарате министерства был выявлен первый случай COVID-19. Сразу же в соответствии с утвержденными алгоритмами выявили круг контактных лиц", – отметил Степанов.

По его словам, сегодня будет проведено соответствующее тестирование, необходимое количество людей отправятся на самоизоляцию.

Коронавирус в Украине по состоянию на сегодняшнее утро подтвержден у 24 340 человек, из них 727 скончались, а 10 078 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Минздрав, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование, самоизоляция
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