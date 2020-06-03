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"Объяснение простое". Садовый рассказал, в чем причина рекорда по выявлению в области COVID-19

96 больных с COVID-19 за сутки выявили во Львовской области потому, что было много тестирований, а также в связи с несоблюдением гражданами правил карантина, считает мэр Львова Андрей Садовый.

Садовый утверждает, что за сутки во Львове сделали 500 тестирований
Садовый утверждает, что за сутки во Львове сделали 500 тестирований
Фото: ЕРА

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал 3 июня в Twitter большое количество выявленных за сутки больных коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Имеем 96 положительных результатов. Объяснение такого количества простое: больше тестов – больше больных", – написал он.

По словам мэра Львова, для Львовской области это рекордное количество выявленных пациентов.

"Но это также и большое количество сделанных исследований. В соотношении больных – 19%, то есть не больше определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК "Карпаты". Ну и вообще, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится", – объяснил Садовый.

Он подчеркнул, что главная задача – не допустить коллапса в медицинской системе Львова.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440. По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, во Львовской области за сутки выявили больше всего больных среди регионов страны.

Теги: Львов, Андрей Садовый, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, тестирование, ФК Карпаты
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