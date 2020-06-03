"Объяснение простое". Садовый рассказал, в чем причина рекорда по выявлению в области COVID-19

96 больных с COVID-19 за сутки выявили во Львовской области потому, что было много тестирований, а также в связи с несоблюдением гражданами правил карантина, считает мэр Львова Андрей Садовый.

Садовый утверждает, что за сутки во Львове сделали 500 тестирований Фото: ЕРА

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал 3 июня в Twitter большое количество выявленных за сутки больных коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Имеем 96 положительных результатов. Объяснение такого количества простое: больше тестов – больше больных", – написал он.

За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів.

Маємо 96 позитивних результатів. Пояснення такої кількості просте: більше тестів - більше хворих. — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) June 3, 2020

По словам мэра Львова, для Львовской области это рекордное количество выявленных пациентов.

"Но это также и большое количество сделанных исследований. В соотношении больных – 19%, то есть не больше определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК "Карпаты". Ну и вообще, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится", – объяснил Садовый.

Он подчеркнул, что главная задача – не допустить коллапса в медицинской системе Львова.

Ну і загалом, друзі, гляньте на вулиці міста. Там більше нема карантину. Якщо люди не можуть дотримуватись правил, то прогнозовано, що кількість хворих збільшиться.



Сьогодні наше головне завдання не допустити колапсу у медичній системі Львова.

Бережіть себе та рідних! — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) June 3, 2020

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440. По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, во Львовской области за сутки выявили больше всего больных среди регионов страны.