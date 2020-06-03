"Объяснение простое". Садовый рассказал, в чем причина рекорда по выявлению в области COVID-19

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал 3 июня в Twitter большое количество выявленных за сутки больных коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Имеем 96 положительных результатов. Объяснение такого количества простое: больше тестов – больше больных", – написал он.
За останню добу лабораторії зробили 500 ПЛР-аналізів.— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) June 3, 2020
Маємо 96 позитивних результатів. Пояснення такої кількості просте: більше тестів - більше хворих.
По словам мэра Львова, для Львовской области это рекордное количество выявленных пациентов.
"Но это также и большое количество сделанных исследований. В соотношении больных – 19%, то есть не больше определенной нормы. Также добавилась к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК "Карпаты". Ну и вообще, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируемо, что количество больных увеличится", – объяснил Садовый.
Он подчеркнул, что главная задача – не допустить коллапса в медицинской системе Львова.
Ну і загалом, друзі, гляньте на вулиці міста. Там більше нема карантину. Якщо люди не можуть дотримуватись правил, то прогнозовано, що кількість хворих збільшиться.— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) June 3, 2020
Сьогодні наше головне завдання не допустити колапсу у медичній системі Львова.
Бережіть себе та рідних!
На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440. По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, во Львовской области за сутки выявили больше всего больных среди регионов страны.