В Киеве 62 новых случая COVID-19, среди заболевших – 95-летняя женщина

В Киеве среди новых больных коронавирусной инфекцией – три девочки в возрасте от пяти лет и пять мальчиков в возрасте от трех лет.

В Киеве больше всего случаев COVID-19 – в Дарницком районе Фото: pixabay.com

В Киеве за сутки выявили 62 больных с коронавирусной инфекцией. Об этом 3 июня сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что среди заболевший 38 женщин, старшей из которых 95 лет, 16 мужчин включительно с 83-летним, три девочки в возрасте пяти, семи и 10 лет, а также пять мальчиков в возрасте от трех до 14 лет.

Всего на сегодня в Киеве подтвердили 3133 случая COVID-19. Больше всего случаев – в Дарницком районе (603).

За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечилось 38 человек, за все время – 756.

О новых смертях у Кличко данных нет. Всего в Киеве жертвами COVID-19 стали с начала эпидемии 69 человек.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.