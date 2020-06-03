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За время карантина в Украине сократился долг населения за коммунальные услуги – Минтерриторий

По данным замминистра развития общин и территорий Украины Натальи Хоцяновской, в марте – апреле долг населения только за отопление и горячую воду сократился на 2 млрд грн.

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Карантин в Украине ввели в марте
Карантин в Украине ввели в марте
Фото: ЕРА

Во время карантина в Украине сократился долг населения за предоставленные коммунальные услуги. Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, проинформировал 2 июня в Facebook Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

Во время пресс-конференции, организованной НСЖУ в формате онлайн, чиновница отметила, что карантин не привел к увеличению объема задолженности.

"Карантин не стал фактором накопления долгов. Напротив, уровень расчетов повысился, если сравнивать с прошлым годом. Лучше рассчитались за предоставленные коммунальные услуги потребители Винницкой, Сумской и Черкасской областей", – рассказала Хоцяновская.

По ее данным, долги украинцев, в частности, за услуги отопления и горячего водоснабжения сократились почти на 2 млрд грн.

За четыре месяца 2020 года потребители в Украине оплатили текущие счета за жилищно-коммунальные услуги, включая электроэнергию и газ, на 99,7%, сообщила замминистра.

https://www.facebook.com/nsju.org/posts/2585209214914393

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.

Теги: отопление, жилищно-коммунальные услуги, карантин, долги, украинцы, пресс-конференция, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Национальный союз журналистов Украины, коронавирус
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