За время карантина в Украине сократился долг населения за коммунальные услуги – Минтерриторий

Во время карантина в Украине сократился долг населения за предоставленные коммунальные услуги. Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, проинформировал 2 июня в Facebook Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).
Во время пресс-конференции, организованной НСЖУ в формате онлайн, чиновница отметила, что карантин не привел к увеличению объема задолженности.
"Карантин не стал фактором накопления долгов. Напротив, уровень расчетов повысился, если сравнивать с прошлым годом. Лучше рассчитались за предоставленные коммунальные услуги потребители Винницкой, Сумской и Черкасской областей", – рассказала Хоцяновская.
По ее данным, долги украинцев, в частности, за услуги отопления и горячего водоснабжения сократились почти на 2 млрд грн.
За четыре месяца 2020 года потребители в Украине оплатили текущие счета за жилищно-коммунальные услуги, включая электроэнергию и газ, на 99,7%, сообщила замминистра.
В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.
20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.
Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.
На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.