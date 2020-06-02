Какие страны после карантина открывают границы для туристов из Украины. Список обновляется

С 1 июля ряд курортных стран откроют свои границы, в том числе для туристов из Украины Фото: Depositphotos.com

Спустя почти три месяца после объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии из-за распространения коронавируса страны начали постепенно открывать свои границы для туристов. Впрочем, о полноценном открытии границ пока речи не идет, даже с учетом того, что уже началось лето и период отпусков, а многие государства критически зависят от туристической отрасли. Слишком велики риски новой волны распространения коронавируса.

Например, в том же Евросоюзе продолжает действовать запрет на пересечение границы для иностранцев, не живущих или не работающих в странах ЕС. Частично этот запрет будет снят с 15 июня, но и это не гарантирует украинским туристам свободного въезда на европейские курорты. По информации "Европейской правды", правительства стран ЕС не доверяют украинской статистике по числу зараженных коронавирусной инфекцией и пока не готовы включить Украину в список так называемых "чистых" государств.

Тем не менее полностью изолированной Украина не останется. Во-первых, большинство государств планируют ближе к июлю пересмотреть список стран, граждан которых готовы будут пустить к себе на отдых. Во-вторых, уже сейчас ряд государств готовы принять туристов из Украины. Какие именно – в материале интернет-издания "ГОРДОН".

ТУРЦИЯ

Турция готова принимать украинских туристов, а также возобновить регулярные пассажироперевозки с Украиной с 1 июля 2020 года. Об этом в телефонном разговоре с киевским коллегой заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Дипломат отметил, что Турция создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что в аэропортах всем прибывшим пассажирам будут делать тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

"Тесты будут делать до прохождения паспортного контроля. Это займет не более двух-трех минут. Социальная дистанция составит 1,5 метра между местами в вестибюлях отеля, пляжными шезлонгами, в аэропортах и продовольственных очередях", – сказал министр.

Чиновник отметил, что результаты тестирования на коронавирусную инфекцию будут известны через пять-шесть часов. Если у туриста будет выявлено инфицирование, то он будет находиться в изоляции в номере отеля.

Турция – одно из самых популярных туристических направлений у украинцев. По информации "Радіо Свобода", только в прошлом году эту страну посетили свыше 1,5 млн граждан Украины.

Справка: по данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 2 июня этого года в Турции с начала пандемии заразилось коронавирусной инфекцией 164 769 человек, 4563 умерли.

Фото: Туреччина I Turkey / Facebook

ИСПАНИЯ

Правительство Испании пообещало с 1 июля отменить обязательный двухнедельный карантин для иностранных туристов. Об этом сообщила крупнейшая испанская ежедневная газета El Pais.

"Исполнительная власть поставила перед собой цель, чтобы туризм, генерирующий более 12% ВВП, не потерял летний сезон", – уточняет издание, а также напоминает, что страну ежегодно посещало до 80 млн отдыхающих из-за рубежа.

Премьер-министр Испании Педро Санчес подчеркнул, что страна "нуждается в туристах", и пообещал "этим летом туристический сезон". "Мы возобновляем национальный туризм, а с июля – и международный туризм, гарантируя соблюдение всех условий безопасности", – сказал премьер.

Справка: по состоянию на 2 июня 2020 года в Испании с начала пандемии заразилось коронавирусной инфекцией 239 638 человек, 27 127 умерли.

Парк Гуэль, Барселона, Испания. Фото: Depositphotos.com

ГРУЗИЯ

Еще одна страна, которая готова с 1 июля к приему украинских и других иностранных туристов, – Грузия. Об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария, сообщает грузинский "Первый канал".

"С 1 июля Грузия будет готова принимать иностранных туристов", – сказал Гахария.

Директор департамента туризма и курортов Аджарии Тинатин Зоидзе подчеркнула, что на всех пляжах одного из самых популярных грузинских морских курортов – Батуми – будет сохраняться необходимая дистанция в 1,5–2 м между отдыхающими, а гостиницы будут соблюдать правила гигиены и безопасности, принятые Всемирной организацией здравоохранения.

"Отдых в Батуми для туристов будет максимально безопасным и комфортным, с соблюдением всех правил и рекомендаций ВОЗ, ведь во время карантина 27 наших отелей были задействованы в программе обсервации граждан Грузии и имеют опыт работы во время эпидемии", – сказала Зоидзе.

О намерении восстановить свои полетные программы с начала июля уже заявили 20 из 36 авиакомпаний, осуществлявших авиарейсы в Грузию, передает "Интерфакс-Украина".

Национальная туристическая администрация Грузии разрабатывает проект специальных "зеленых зон", где не было выявлено заражений коронавируса. Одной из первых таких зон станет горная Аджария, где не было зафиксировано ни одного случая заболеваний коронавирусной инфекцией.

В 2019 году Грузию посетило 9,3 млн иностранных туристов, что на 7,1% больше, чем в 2018-м. Туризм в Грузии формирует около 11,5% ВВП. Количество украинских туристов, посетивших Аджарию, в 2018 году выросло на 44,2% по сравнению с 2017 годом – до 45,849 тыс.

Справка: первый случай заболевания в Грузии был зафиксирован 26 февраля. На сегодня в стране подтверждено 796 случаев инфицирования COVID-19, 12 человек умерли.

Ночной Батуми, Грузия. Фото: Depositphotos.com

ПОРТУГАЛИЯ

О готовности к приему иностранных туристов объявила и Португалия. По словам министра иностранных дел Аугусто Сантос Силва, обязательного карантина для пребывающих не будет, передает издание Observador, но в аэропортах туристы будут проходиться проверку здоровья.

"Система здравоохранения Португалии хорошо реагирует, и для нас очень важно иметь возможность принимать людей. Кроме того, были уже опубликованы правила относительно общественных мест, музеев, пляжей, отелей, ресторанов, которые гарантируют безопасность людей", – уточнил премьер Силва.

В другой статье Observador напоминает, что сектор туризма является крупнейшей экспортной экономической деятельностью Португалии, в 2019 году на него пришлось 52,3% экспорта услуг и 19,7% общего экспорта. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, туризм в Португалии составляет 16,5% валового внутреннего продукта.

Справка: Всего с начала эпидемии в Португалии было зафиксировано 32 895 случаев заражения, 1 436 человек умерли.

Пляж Алгарве Португалия. Фото: Depositphotos.com

МАЛЬТА

С 1 июля откроются и аэропорты Республики Мальта. Об этом заявил премьер-министр островного государства в Средиземном море Роберт Абела, передает информагентство Reuters.

"Это захватывающее время для Мальты. Мы возвращаемся к нормальной жизни", – сказала Абела.

Информагентство напоминает, что на долю туризма приходится почти четверть экономики Мальты. С начала пандемии коронавируса правительство платит 800 евро в месяц на одного работника, чтобы не допустить увольнений в компаниях. Власти заявили, что что будет оказывать финансовую помощь до тех пор, пока экономика республики не восстановится.

Справка: В Мальте с начала пандемии заразились коронавирусной инфекцией 620 человек, девять умерли.

Валлетта, столица Мальты. Фото: Depositphotos.com

ГРЕЦИЯ

Греция разрешит въезд гражданам всех стран с 15 июня, но часть из них обязана будет сдать тест на наличие коронавируса и выдержать карантин сроком от одной до двух недель: семь дней для туристов с отрицательным результатом теста на коронавирус, 14 дней – с положительным. Об этом сообщает местное издание Ekathimerini.

Без прохождения карантина на отдых в Грецию смогут прилететь граждане 29 стран. В их число вошли Албания, Австралия, Австрия, Северная Македония, Болгария, Германия, Дания, Швейцария, Эстония, Япония, Израиль, Китай, Хорватия, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Черногория, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Венгрия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Чехия, Финляндия.

Отметим, что списке есть даже Китай, откуда началась пандемия, но, к сожалению, нет Украины.

"Список из 29 стран был сформирован после изучения эпидемиологического профиля стран происхождения туристов и с учетом сделанных в четверг объявлений Европейского агентства по авиационной безопасности, а также соответствующей рекомендации Комитета по инфекционным заболеваниям", — говорится в сообщении Греческой национальной организации туризма.

Справка: По состоянию на 2 июня в Греции было зафиксировано всего 2 918 случаев заражения, 179 человек умерли.

Остров Санторини, Греция. Фото: Depositphotos.com