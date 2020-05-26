Ryanair возобновит половину летних маршрутов из Украины

Согласно летнему расписанию, Ryanair планирует летать из Киева по 15 маршрутам из 25, из Львова – по трем из семи, из Одессы – по четырем из семи, из Харькова – по одному из пяти, из Херсона – по одному из трех, сообщает Avianews.

Ирландский лоукостер Ryanair планирует возобновить полеты из Украины по 24 маршрутам, до карантина их было 47. Об этом сообщает Avianews, ссылаясь на обновленное расписание компании.

"На момент исследования компания полностью остановила продажи билетов по шести направлениям. Еще 17 планируют перезапустить во время зимнего сезона 2020–2021 годов, который начнется в конце октября", – говорится в сообщении.

Согласно летнему расписанию, Ryanair планирует летать из Киева по 15 маршрутам из 25, из Львова – по трем из семи, из Одессы – по четырем из семи, из Харькова – по одному из пяти, из Херсона – по одному из трех.

По информации издания, почти все полеты по восстановленным летом маршрутам запланированы дважды в неделю. Расписание могут корректировать из-за карантинных ограничений в разных странах.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. Из-за пандемии коронавируса в мире Украина с 16 марта решила закрыть границу для иностранцев, а с полуночи 17 марта – прекратить регулярное авиасообщение. 14 марта МАУ сообщила, что выполнит решение украинских властей и прекратит регулярные рейсы с 00.00 17 марта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. На заседании 20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации. Возобновление международного авиа- и железнодорожного сообщение, а также запуск сезонны поездов запланированы на третьем этапе смягчения карантина в Украине.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.