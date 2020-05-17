МАУ закрыла продажу билетов на международные рейсы до 1 июля

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Об этом 16 мая написал в Facebook президент компании Евгений Дыхне.
По его словам, решение принято с учетом глубокого анализа развития пандемии коронавирусной инфекции, такие исследования были невозможны в первые недели вспышки, когда авиакомпании напоминали "слепых котят".
"Мы анализируем происходящее в странах нашей потенциальной маршрутной сети, а также ситуацию в Украине (право на свободу перемещения по туристическим визам и общее экономическое состояние населения страны). Наш прогноз плачевный, и Украина является частью глобального тренда", – заявил Дыхне.
Среди тезисов, к которым склоняются участники отрасли, руководитель ведущего авиаперевозчика Украины указал следующие:
С 17 марта в Украине из-за вспышки коронавируса приостановили международное авиасообщение.
10 мая на сайте МАУ появилась опция бронирования билетов на международные рейсы на даты с 23 мая. В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что не уверены в возможности восстановления международного авиасообщения в эти сроки.