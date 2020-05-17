МАУ закрыла продажу билетов на международные рейсы до 1 июля

Прогноз относительно полноценного возобновления полетов пока что плачевный, заявил президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне. Ранее ведущий украинский перевозчик открывал продажу билетов на даты после 23 мая, однако теперь она закрыта до 1 июля.

Дыхне считает, что авиаперелеты после пандемии будут совсем иными Фото: Євгеній Дихне / Facebook

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. Об этом 16 мая написал в Facebook президент компании Евгений Дыхне.

По его словам, решение принято с учетом глубокого анализа развития пандемии коронавирусной инфекции, такие исследования были невозможны в первые недели вспышки, когда авиакомпании напоминали "слепых котят".

"Мы анализируем происходящее в странах нашей потенциальной маршрутной сети, а также ситуацию в Украине (право на свободу перемещения по туристическим визам и общее экономическое состояние населения страны). Наш прогноз плачевный, и Украина является частью глобального тренда", – заявил Дыхне.

Среди тезисов, к которым склоняются участники отрасли, руководитель ведущего авиаперевозчика Украины указал следующие:

авиарынок не восстановится до уровня планов на 2020 год ранее, чем в 2023 году;

в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты с соответствующим решением для парка воздушных суден компаний;

выручка авиакомпаний в 2020 году снизится на $314 млрд;

произойдет изменение базового продукта компании на основании глубокого понимания эффекта от COVID-19 (отказ от горячего питания и предоставление упакованных блюд, отказ от перевоза в салоне ручной клади, бесконтактная регистрация на рейс, терминалы для температурного скрининга, временное закрытие бизнес-лаунджей, приостановка продажи duty free).

С 17 марта в Украине из-за вспышки коронавируса приостановили международное авиасообщение.

10 мая на сайте МАУ появилась опция бронирования билетов на международные рейсы на даты с 23 мая. В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что не уверены в возможности восстановления международного авиасообщения в эти сроки.